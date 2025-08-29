Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy

Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Prezydent miasta: Radom jest w żałobie
Źródło: TVN24
Radom w żałobie po katastrofie F-16 podczas ćwiczeń przed Air Show. Zginął pilot major Maciej "Slab" Krakowian. Flaga państwowa przed ratuszem została opuszczona do połowy masztu. Odwołane zostały wszystkie imprezy zaplanowane na ten weekend.

W czwartek wieczorem pilot samolotu F-16, major Maciej "Slab" Krakowian, rozbił się w trakcie lotu treningowego przed Air Show w Radomiu.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski mówił w piątek rano na antenie TVN24, że miasto pogrążyło się w żałobie. Samorządowiec wskazywał, że Radom "od dziesiątek lat jest związany z polskim lotnictwem". - Dlatego miasto będzie bardzo długo przeżywało tę tragedię - zaznaczył.

Opublikował także wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że flaga państwowa przed radomskim ratuszem została opuszczona do połowy masztu.

"To wyraz hołdu, jaki w tych smutnych chwilach oddajemy pilotowi, który w ten weekend miał wystąpić podczas pokazów AirSHOW" - napisał prezydent Radomia.

"Trudno pogodzić się ze stratą tak oddanego i doświadczonego pilota. Jeszcze raz pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim majora Macieja Krakowiana" - dodał.

Odwołane imprezy w Radomiu

Władze Radomia poinformowały także o odwołaniu zaplanowanych na ten weekend miejskich wydarzeńm.in. finału Radom Fashion Show, imprezy "Radom Tańczy", Niedzieli na Rynku i niedzielnego "Tańca pod gwiazdami".

Air Show się nie odbędzie. Organizatorzy zapowiedzieli, że zwrócą wszystkim pieniądze za zakup biletów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Wójcik / Urząd Miasta Radom

Udostępnij:
TAGI:
RadomLotnictwosamolotykatastrofy
Czytaj także:
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Okolice
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Okolice
Ulewy, intensywne opady deszczu
Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny
METEO
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wilanów
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Okolice
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
Okolice
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
Okolice
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
Okolice
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
Okolice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
Okolice
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
Śródmieście
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Rowery (zdjęcie ilustracyjne)
Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn
Białołęka
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Śródmieście
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Okolice
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
Śródmieście
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki