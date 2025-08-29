Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy

Prezydent miasta: Radom jest w żałobie Źródło: TVN24

W czwartek wieczorem pilot samolotu F-16, major Maciej "Slab" Krakowian, rozbił się w trakcie lotu treningowego przed Air Show w Radomiu.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski mówił w piątek rano na antenie TVN24, że miasto pogrążyło się w żałobie. Samorządowiec wskazywał, że Radom "od dziesiątek lat jest związany z polskim lotnictwem". - Dlatego miasto będzie bardzo długo przeżywało tę tragedię - zaznaczył.

Opublikował także wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że flaga państwowa przed radomskim ratuszem została opuszczona do połowy masztu.

"To wyraz hołdu, jaki w tych smutnych chwilach oddajemy pilotowi, który w ten weekend miał wystąpić podczas pokazów AirSHOW" - napisał prezydent Radomia.

"Trudno pogodzić się ze stratą tak oddanego i doświadczonego pilota. Jeszcze raz pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim majora Macieja Krakowiana" - dodał.

Odwołane imprezy w Radomiu

Władze Radomia poinformowały także o odwołaniu zaplanowanych na ten weekend miejskich wydarzeńm.in. finału Radom Fashion Show, imprezy "Radom Tańczy", Niedzieli na Rynku i niedzielnego "Tańca pod gwiazdami".

Air Show się nie odbędzie. Organizatorzy zapowiedzieli, że zwrócą wszystkim pieniądze za zakup biletów.

