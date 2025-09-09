Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie wypłat odszkodowań

Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze (wideo bez dźwięku)
Burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk zwróciła się do szefa Komisji Nadzoru Finansowego o interwencję w sprawie wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych w lipcowym pożarze bloku przy ulicy Powstańców. Jak przekazała, mieszkańcy zgłaszali jej sygnały dotyczące opieszałości w działaniu towarzystw ubezpieczeniowych.

W lipcowym pożarze bloku w Ząbkach dach nad głową straciło ponad pół tysiąca osób. Ogień strawił cały dach budynku w kształcie litery U oraz lokale na poddaszu, przedostał się także do części mieszkań na niższych piętrach, wiele z nich zostało zalanych w czasie akcji gaśniczej. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali.

Burmistrzyni Ząbek poinformowała, że poszkodowani w pożarze potrzebują pilnego wsparcia. "Mieszkańcy zgłaszają do mnie swoje obawy związane z długim i opieszałym przebiegiem procedur wypłat odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe" - napisała w poniedziałek w mediach społecznościowych Małgorzata Zyśk.

Dodała, że zwróciła się w tej sprawie do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Burmistrzyni prosiła o "zbadanie tej sprawy i podjęcie działań, które przyspieszą wypłatę należnych świadczeń".

"Nie zostawimy mieszkańców w tej trudnej sytuacji - monitorujemy sytuację na bieżąco i będziemy wspierać wszystkie osoby dotknięte tragedią" - zapewniła Zyśk.

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Pod koniec sierpnia miasto Ząbki uruchomiło pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze. Właściciele lokali mogą składać wnioski o dotację celową na dopłatę do mieszkania. Maksymalnie otrzymają 10 tysięcy złotych, wypłacanych w pięciu miesięcznych ratach.

Władze Ząbek organizują akcje i pikniki charytatywne, aby zgromadzić środki na pomoc dla pogorzelców. Burmistrzyni Małgorzata Zyśk poinformowała, że uruchomienie dotacji z miejskich środków było możliwe także dzięki funduszom z województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego oraz wsparciu z sąsiednich gmin, gmin stowarzyszonych w Metropoli Warszawa i PKO BP.

Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach

3 lipca po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień objął trzy połączone ze sobą skrzydła. Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały bardzo lekkich urazów, nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku w Ząbkach. Śledczy zajęli się przesłuchaniami świadków, przeprowadzili także oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D. Następnie przekazali materiały dowodowe biegłemu z zakresu pożarnictwa. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyny pożaru oraz rozmiaru szkód.

Jak przekazała nam rzeczniczka jednostki prokurator Karolina Staros, śledczy czekają obecnie na opinię biegłego. Po jej uzyskaniu będą podejmować decyzje o dalszych czynnościach w tej sprawie.

Pożar bloku w Ząbkach
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Źródło: Jarek/Kontakt24
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Źródło: Jarek/Kontakt24
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Źródło: Jarek/Kontakt24
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Pożar w Ząbkach
Pożar w Ząbkach
Źródło: zzzinform/Kontakt24

Nadzór budowlany otrzymał na początku września ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku. Po zapoznaniu się z czterema tomami akt, inspektorzy zdecydują o dalszych losach bloku i pracach niezbędnych do przywrócenia go do użytku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach
Pożar bloku w Ząbkach. Wypłacono pierwsze odszkodowania
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
pożarZąbkiUbezpieczeniaKNF
Czytaj także:
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Wola
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczny chłopiec został w aucie
Okolice
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
Dworzec Warszawa Zachodnia. U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła kolejny tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
Rembertów
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Śródmieście
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
Śródmieście
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
Okolice
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Zderzenie na Puławskiej
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
Mokotów
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Okolice
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki