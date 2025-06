Dwa auta rozbiły się na przydrożnych drzewach. Ranni

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

O obu zdarzeniach poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Do pierwszego doszło w niedzielę, po godzinie 19 w miejscowości Sieczychy. Tam kierujący samochodem osobowym zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. "W chwili przybycia zastępów straży kierowca znajdował się wewnątrz pojazdu. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby wykonać dostęp do poszkodowanego i ewakuować go na zewnątrz" - poinformowali wyszkowscy strażacy.

- Poszkodowany kierowca został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy kapitan Daniel Wachowski z KP PSP w Wyszkowie.

Pięć osób poszkodowanych w wypadku busa

Kolejny poważny wypadek wydarzył się w poniedziałek rano. Po godzinie 6 w Długosiodle bus również zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób. Wszystkie, które podróżowały pojazdem.

"W chwili przybycia pierwszego zastępu trzy osoby znajdowały się poza pojazdem, a dwie wewnątrz. Działania straży polegały na wykonaniu dostępu do zakleszczonej jednej osoby przy pomocy narzędzi hydraulicznych oraz pomocy zespołom ratownictwa medycznego w transporcie do karetek" - poinformowano w komunikacie.

