Fikcyjne darowizny na rzecz parafii. Kolejne zatrzymanie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Miesiąc temu sąd aresztował proboszcza, który pełnił posługę w parafiach, których dotyczyły darowizny. W tej sprawie 25 osób usłyszało 194 zarzuty.

Jak podało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne, 8 stycznia 2025 roku funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali mężczyznę na terenie powiatu pruszkowskiego.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany miał przekazywać darczyńcom nierzetelną dokumentację potwierdzającą wykonanie przez nich darowizny na cele kultu religijnego lub działalność charytatywno-opiekuńczą. Dzięki temu, mogli oni pomniejszać należny podatek dochodowy o kwotę darowizny przy składaniu deklaracji podatkowych" - poinformowało CBA.

Prokuratura Okręgowa w Płocku przedstawiła zatrzymanemu zarzut pomocnictwa w przestępstwie narażenia na uszczuplenie podatkowe Skarbu Państwa w łącznej kwocie prawie 1,4 mln zł. Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru policji.

Aresztowanie księdza

"Realizacja ma związek ze śledztwem CBA w sprawie podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych przez osoby fizyczne i prawne w latach 2019-2024. Pisemne potwierdzenia otrzymywania fikcyjnych darowizn wystawiał ówczesny proboszcz jednej z płockich parafii, który na wniosek prokuratora został tymczasowy aresztowany przez sąd na okres trzech miesięcy" - informują służby prasowe CBA.

O aresztowaniu księdza informowaliśmy na tvnwarszawa.pl na początku grudnia. Duchowny został zatrzymany wraz z 12 innymi osobami. - Sąd zastosował wobec księdza tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. To jedyna osoba w sprawie, co do której wystąpiono z takim wnioskiem - mówił wówczas rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski. Dodał, że podczas przesłuchania ksiądz, któremu przedstawiono zarzut z Kodeksu karnego skarbowego, obejmujący cały okres procederu od 2018 r., przyznał się do zarzucanych czynów oraz złożył bardzo obszerne wyjaśnienia.

W przypadku pozostałych 12 podejrzanych - jak zaznaczył prokurator Maliszewski - "część z nich składała wyjaśnienia, nie przyznając się do zarzucanych im czynów, a część odmówiła składania wyjaśnień".

194 zarzuty dla 25 osób

CBA informuje teraz, że ostatnie zatrzymanie na terenie powiatu pruszkowskiego to "druga realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym".

"Do tej pory w śledztwie 25 osobom przedstawiono łącznie 194 zarzuty. Na poczet grożących kar na majątku podejrzanych zabezpieczono ponad 7 mln zł. Podejrzani, występujący w śledztwie, sukcesywnie składają do właściwych urzędów skarbowych korekty deklaracji podatkowych oraz zwracają nienależnie pomniejszony podatek dochodowy wraz z odsetkami" - wyjaśnia CBA.