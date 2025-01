Pożar domu pod Warszawą. Pięcioosobowa rodzina trafiła do szpitala

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24.

Kilka minut przed godziną 14 strażacy otrzymali informację o widocznym zadymieniu wydobywającym się spod dachu domu jednorodzinnego przy ulicy Sasanek w Podkowie Leśnej.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzono, że z budynku ewakuowało się pięć osób. Była to pięcioosobowa rodzina: dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Strażacy przystąpili do udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie te osoby zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim – powiedział aspirant Krzysztof Stefaniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Jak przekazał w sobotę przed godziną 16, akcja gaśnicza jest jeszcze w toku. – Trwa dogaszanie wszelkich zarzewi ognia. Na miejscu pracuje również policja – dodał Stefaniak.

