"Rozpalały ognisko". Dwie poparzone osoby helikoptery zabrały do szpitala

Pod Płońskiem lądowały dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala zabrały dwie poparzone osoby z poparzeniami. Jak wstępnie ustalili policjanci, do wypadku doszło przy próbie rozpalenia ogniska.

Około godziny 12 policjanci zostali wezwani do miejscowości Ćwiklinek, gdzie według zgłoszenia doszło do wybuchu nieznanej substancji .

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie osoby rozpalały ognisko przy pomocy łatwopalnej cieczy" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych płońska policja.

Dwie osoby zostały poparzone. 34-letni mieszkaniec gminy Płońsk i 25-letnia mieszkanka Ciechanowa zostali przetransportowani helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Doznali poważnych poparzeń

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach dorosłych, które doznały obrażeń podczas rozpalania ogniska. - W jakiś sposób miały kontakt z substancją ropopochodną, prawdopodobnie benzyną. Około 25-letnia kobieta doznała poparzeń 70 procent powierzchni ciała, a mężczyzna około 30 procent. To poparzenia drugiego stopnia. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala przez helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał st. kpt. Tomasz Dąbrowski ze straży pożarnej w Płońsku. 

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk/Facebook

