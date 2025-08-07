"Rozpalały ognisko". Dwie poparzone osoby helikoptery zabrały do szpitala

Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska Źródło: Policja Płońsk/Facebook Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska Źródło: Policja Płońsk/Facebook Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna Kownaty Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska Źródło: Policja Płońsk/Facebook Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska Źródło: Policja Płońsk/Facebook

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około godziny 12 policjanci zostali wezwani do miejscowości Ćwiklinek, gdzie według zgłoszenia doszło do wybuchu nieznanej substancji .

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie osoby rozpalały ognisko przy pomocy łatwopalnej cieczy" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych płońska policja.

Dwie osoby zostały poparzone. 34-letni mieszkaniec gminy Płońsk i 25-letnia mieszkanka Ciechanowa zostali przetransportowani helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

👉❗️❗️❗️ Dzisiaj, około godziny 12 policjanci zostali wezwani do miejscowości Ćwiklinek, gdzie według zgłoszenia doszło... Posted by Policja Płońsk on Thursday, August 7, 2025 Rozwiń

Doznali poważnych poparzeń

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach dorosłych, które doznały obrażeń podczas rozpalania ogniska. - W jakiś sposób miały kontakt z substancją ropopochodną, prawdopodobnie benzyną. Około 25-letnia kobieta doznała poparzeń 70 procent powierzchni ciała, a mężczyzna około 30 procent. To poparzenia drugiego stopnia. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala przez helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał st. kpt. Tomasz Dąbrowski ze straży pożarnej w Płońsku.

Przeczytaj także: Płonął dach na budowie basenu

Pożar na terenie budowy basenu w Otwocku Źródło: tvnwarszawa.pl