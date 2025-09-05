Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

15-latek uciekał przed policją na motocrossie. Nie miał uprawnień i rejestracji

Policjanci z Płocka prowadzili za osobą jadącą motocrossem. Okazało się, że motocykl prowadził 15-latek. Pojazd nie posiadał ubezpieczenia i nie był dopuszczony do ruchu.

Do interwencji płockiej drogówki doszło w środę. Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli kierowcę poruszającego się na motocyklu typu cross bez tablicy rejestracyjnej. "Podjęli próbę zatrzymania pojazdu, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak kierujący jednośladem nie reagował i zaczął uciekać" - relacjonuje podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Policjantka opisuje, że kierowca usiłował zgubić patrol, skręcając w lokalne drogi. Jego wysiłki nie odniosły jednak skutku i wkrótce został zatrzymany,

"Jak się okazało, kierującym motocyklem był 15-latek, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Dodatkowo motocykl typu cross nie był ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu" - informuje rzeczniczka płockiej policji.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Funkcjonariusze przeprowadzili czynności z nastolatkiem, następnie przekazali go pod opiekę matki. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Ma on rozstrzygnąć, czy 15-latek poniesie odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz pomimo braku uprawnień.

Policjanci apelują do rodziców, aby uświadamiali dzieci o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą nieodpowiedzialne zachowanie na drodze.

"Nieletni poruszający się pojazdami mechanicznymi bez wymaganych uprawnień to zagrożenie - zarówno dla samych kierujących, jak i innych uczestników ruchu. Brak doświadczenia, umiejętności i wiedzy o przepisach zwiększa ryzyko wypadku. Jazda nieubezpieczonym i niedopuszczonym do ruchu pojazdem to dodatkowe konsekwencje prawne i finansowe, a ucieczka przed patrolem może skończyć się tragedią" - przestrzega podkom. Jakubowska.

19-latek został zatrzymany
Na autostradzie 19-latek uciekał przed policjantami. Miał coś do ukrycia
Uciekali przed policją, autem wjechali do kanału wodnego
Uciekali, wjechali autem do wody. Pasażer wypłynął, kierowca zniknął
17-latek uciekał na motocyklu przed policją
Policjanci ścigali motocyklistę przez 20 kilometrów. 17-latek nie miał prawa jazdy
pc

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

Policja Płock
