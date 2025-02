Pijany przyjechał autem do sklepu, by ukraść piwo

Posłuchaj Wstrzymaj Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych Źródło: TVN24

Przyjechał autem do sklepu, by ukraść piwo. Zatrzymał go pracownik ochrony, gdy bez płacenia minął linię kas. Policjanci zbadali 47-latka alkomatem. Był pijany. Początkowo twierdził, że pił dopiero w sklepie.

Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy został poinformowany, że na terenie jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych w miejscowości Szczaki zatrzymany został sprawca kradzieży.

- Mężczyzna wziął ze sklepowej półki piwa, a następnie próbował wyjść bez płacenia za nie. Zachowaniu mężczyzny przyglądała się obsługa sklepu, a jego czyn zarejestrowały kamery monitoringu. Kiedy przekroczył linię kas ujął go pracownik ochrony sklepu - informuje podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

Upierał się, że pił w sklepie

Na tym jednak historia 47-letniego mężczyzny się nie zakończyła. Okazało się, że przyjechał on do sklepu autem.

- Początkowo usiłował przekonać policjantów, że przyjechał trzeźwy, a alkohol pił już na terenie sklepu. Tej wersji przeczyło jednak nagranie z kamer monitoringu, które zarejestrowało każdy krok mężczyzny. W końcu przyznał, że pił już wcześniej - dodaje podkom. Magdalena Gąsowska.

Stracił prawo jazdy i samochód

47-latek stracił nie tylko prawo jazdy, ale również auto, które zgodnie z obowiązującymi przepisami trafiło na parking depozytowy, zajęte na poczet przyszłej kary. Usłyszy on zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a o dalszym jego losie zadecyduje piaseczyński sąd. Odpowie również za kradzież alkoholu.

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.