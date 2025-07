Jedna estakada zamiast trzech. Ważny krok w sprawie rozbudowy DK79

Skrzyżowanie DK79 i ulicy Okulickiego w Piasecznie Źródło: GDDKiA

W ubiegłym tygodniu warszawski oddział GDDKiA poinformował o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy DK79 na odcinku od ulicy Syrenki w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii. To kluczowa inwestycja dla całego powiatu piaseczyńskiego, która według założeń ma poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch pomiędzy dwoma miastami.

Zaprezentowana w 2023 roku koncepcja rozbudowy drogi wzbudziła sporo emocji wśród mieszkańców gminy i nie zdobyła przychylności władz samorządowych. Na tym etapie konsultacji wpłynęło wiele uwag. Jak wyliczał Urząd Gminy Piaseczno, złożyło je 250 osób i dotyczyły ponad 1000 zagadnień.

W czerwcu 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne. "Większość ze zgłoszonych postulatów została uwzględniona. Dotyczyły one m.in. rezygnacji z poprowadzenia drogi krajowej aż trzema estakadami na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Księcia Janusza, a co za tym idzie – również zmniejszenia prędkości na drodze na odcinku przebiegającym przez miasto. W efekcie skrzyżowania z ulicami Chyliczkowską oraz Księcia Janusza będą poprowadzone w jednym poziomie. Zmniejszono też zajętość pasa drogowego na niektórych odcinkach i uwzględniono część uwag dotyczących ochrony przyrody" - informował wówczas urząd gminy.

Przebieg trasy

GDDKiA poinformowała teraz, że w preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość około 13,5 km. "Projektowana droga przebiega przez tereny Piaseczna krzyżując się węzłem drogowym z ul. Okulickiego oraz skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną z ulicami: Chyliczkowską, Żeromskiego i Księcia Janusza" - wskazano w komunikacie.

Dalej droga ma być poprowadzona przez Żabieniec, krzyżując się tam z ulicami Główną i Polną, a następnie przejdzie przez tereny leśne i skrzyżuje się z u. Klonową w Pilawie. Kolejne połączenie węzłem drogowym zaplanowano w miejscowości Baniocha z ulicami Wesołą i Graniczną. Na skrzyżowaniu z Lipową i Przemysłową będzie sygnalizacja świetlna. "Pozostałe skrzyżowania z DK79 zostaną przebudowane w celu skomunikowania z nowo wybudowanymi drogami dojazdowymi" - zastrzegła GDDKiA.

DK79 zostanie rozbudowana Źródło: GDDKiA

Kiedy powstanie droga?

Droga DK79 ma być dostosowana do parametrów trasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego o dwóch jezdniach po dwa pasy. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, i zatoki autobusowe. Nad jezdniami wybudowane zostaną kładki dla pieszych i rowerzystów.

Urząd Gminy Piaseczno poinformował, że rozbudowa DK79 ma się odbywać w formule "zaprojektuj i buduj" i zostanie podzielona pięć etapów. Według wstępnych szacunków inwestycja ma być ukończona w 2029 roku.

