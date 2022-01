"Sprzedawał podróbki perfum". Wartość oryginałów wynosi około miliona złotych

Jak przekazała Paulina Harabin, rzeczniczka otwockiej policji, funkcjonariusze na co dzień zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili, że ten proceder trwał od ponad roku. - Podjęte przez nich czynności z wykorzystaniem metod pracy operacyjnej doprowadziły do skutecznej realizacji sprawy. Wpadli na trop mężczyzny oferującego w sklepach internetowych podrabiane perfumy - przekazała policjantka.

Zatrzymany w punkcie nadania paczek

W zeszłym miesiącu, w jednym z punktów nadawania paczek na terenie powiatu otwockiego, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 39-latka. - W punkcie nadawczym oraz w toku przeszukania samochodu mężczyzny znaleźli i zabezpieczyli 795 sztuk podrobionych perfum przygotowanych do sprzedaży. Zatrzymany trafił do policyjnej celi - dodała Harabin. Wskazała też, że dalsze działania policjantów doprowadziły ich do wynajmowanego przez 39-latka mieszkania, które pełniło rolę magazynu. - Tam w trakcie przeszukania znaleźli kolejne 2350 sztuk nielegalnego towaru. Śledczy ustalili, że podejrzany w trakcie swojej działalności sprzedał podróbki o detalicznej wartości rynkowej oryginalnych perfum około miliona złotych - wyliczyła policjantka.