Woda zasilająca otwockie wodociągi jest od piątku filtrowana. Najnowsze wyniki badań wskazują, że poprawiły się jej parametry. Kolejne będą znane we wtorek wieczorem. - Jeśli okażą się korzystne, będziemy mogli wydać komunikat o przydatności wody zarówno do celów sanitarnych, jak i do spożycia - zapowiedział Jarosław Margielski, prezydent Otwocka.

W Otwocku w nocy z wtorku na środę doszło do awarii stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy miasta, a także sąsiedniego Karczewa, nie mogą używać wody z kranów do picia, gotowania, a nawet mycia. Można nią wyłącznie spłukiwać toalety. Konsekwencje awarii odczuwa w sumie około 60 tysięcy osób. W obu miejscowościach rozstawione są beczkowozy i rozdawana jest woda w plastikowych butelkach. W okolicy miejsc, gdzie wody nie ma nawet w spłuczkach (górne kondygnacja najwyższych budynków), ustawiono toalety przenośne.

W sobotę odbyła się konferencja prasowa poświęcona aktualnej sytuacji oraz najnowszym wynikom badań próbek wody pobranych do badań przed weekendem.

Najnowsze wyniki badań wody w Otwocku

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przypomniał, że na skutek awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody zabrudzone zostały filtry wody. Od momentu ujawnienia tej sytuacji trwało intensywne płukanie samej magistrali, jak i filtrów. - Wodociągi Otwockie i akredytowane laboratorium co sześć godzin pobierają próby, celem aktualnego monitorowania procesu czyszczenia, żebyśmy mogli go w pełni kontrolować i estymować konkretne terminy powzięcia dalszych działań - wyjaśnił Margielski.

- Analiza wyników jednoznacznie wskazywała, że woda po wypływie z filtrów ma lepsze parametry niż woda surowa, która trafia do wodociągu. Wczoraj (w piątek - red.), w celu skrócenia sytuacji kryzysowej, została podjęta decyzja, żeby woda wypływająca z filtrów została na powrót przywrócona do sieci zasilania wodociągów w Otwocku. To oznacza, że sieć nie jest już zasilana wodą surową - podkreślił prezydent Otwocka.

Jak dodał, po przepięciu zasilania trwają kolejne pobrania próbek wody do badania. Na ich wyniki należy poczekać 72 godziny. - Wyniki badań poznamy we wtorek w godzinach późnowieczornych. Jeśli okażą się korzystne, będziemy mogli wydać komunikat o przydatności wody zarówno do celów sanitarnych jak i do spożycia - zapowiedział Margielski.

- Będzie to oznaczało zakończenie kryzysu, który funkcjonuje na terenie miasta - podkreślił.

Zastrzegł przy tym, że wyniki badań muszą spełniać rygorystyczne normy. Jeśli nie będą z nimi zgodne, konieczne będzie pobieranie kolejnych próbek. Wyniki ich badań będą znane dopiero w czwartek lub piątek.

Punkty dystrybucji wody

Gdzie szukać wody nadającej się do picia i celów sanitarnych?

"Miasto i OPWiK zorganizowało 29 punktów z beczkowozami, trzy punkty dystrybucji wody butelkowanej dla mieszkańców. Woda jest dostarczana na bieżąco. Dostawy realizowane są także do punktów usługowych i produkcyjnych na terenie miasta wg zgłaszanego zapotrzebowania. Do godz. 14.00 zostało rozdanych mieszkańcom 230 tys. butelek wody 1,5 l i 5 tys. butelek 5 l" - podała rzeczniczka Urzędu Miasta w Otwocku Aleksandra Czajkowska.

Poważna awaria i śledztwo

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jarosław Margielski przekazał na konferencji, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. - Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 procent miasta w wodę - powiedział prezydent Otwocka. - To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - ocenił.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, "mającego postać uszkodzenia, a w konsekwencji unieruchomienia urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę pitną na terenie Otwocka i Karczewa".

