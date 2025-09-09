"Menadżer znanego piosenkarza" obiecał jej szybki zysk. Przelała mu 200 tysięcy złotych z konta ojca

Oferują "legalną, dobrze płatną pracę". To nowa metoda oszustów Źródło: KSP

Zawiadomienie w tej sprawie otrzymali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Zgłosił się do nich mężczyzna, który wraz z córką padł ofiarą oszustwa.

"Z relacji zgłaszającego wynikało, że nieustalona osoba skontaktowała się z jego córką za pośrednictwem komunikatora internetowego. Podając się za menadżera znanego piosenkarza namówił kobietę do zainwestowania pieniędzy, obiecując gwarantowany comiesięczny zysk w wysokości 10 tysięcy złotych. Fałszywy menadżer zapewniał, że jeśli kobieta zainwestuje 150 tysięcy złotych, on dołoży drugie tyle" - opisuje w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Córka pokrzywdzonego uwierzyła w obietnice "menadżera gwiazdy". Jak podaje policja, wykonała aż 42 przelewy na wskazany przez niego rachunek bankowy. Opiewały na łączną kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Wszystkie zostały zlecone z rachunku jej ojca, do korzystania z którego kobieta miała upoważnienie.

Policja bada okoliczności sprawy i apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi przez internet.

"Pamiętajmy, że nikt nie daje pieniędzy za darmo, a oferty szybkiego i wysokiego zysku zawsze kończą się oszustwem. Nigdy nie powinniśmy przelewać pieniędzy osobom poznanym w internecie, nawet jeśli podają się za osoby publiczne, czy ich przedstawicieli" - przestrzega nadkom. Żerański.

