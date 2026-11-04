Okolice Roboty drogowe na S8. Trasa się korkuje Magdalena Gruszczyńska |

Roboty drogowe na trasie S8 Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Na trasie S8, przy węźle Opacz i wyjeździe z Warszawy, prowadzone są roboty drogowe. Związane są z rozbudową autostrady A2.

- Robotnicy zajmują dwa pasy trasy. Stoi na nich sporo ciężkiego sprzętu. Robotnicy pracują również na pasie zieleni - opisał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl.

Roboty powodują utrudnienia w ruchu. Korek tworzy się na trasie S8, ale również na zjeździe z S2 w S8.

Roboty drogowe na trasie S8 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Roboty drogowe na trasie S8 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Rozbudowa autostrady A2

Rozbudowa 92-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą to inwestycja o wartości blisko półtora miliarda złotych, konieczna ze względu na wyczerpującą się przepustowość trasy, z której obecnie korzysta w ciągu doby od 60 do 100 tysięcy samochodów.

Miejsca, gdzie prowadzone są prace przed rozbudową autostrady A2 Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dzięki inwestycji A2 zyska trzeci pas w każdym kierunku. Roboty budowlane prowadzone są przy odbywającym się ruchu drogowym. Przez cały czas trwania budowy w obu kierunkach dostępne będą po dwa pasy.