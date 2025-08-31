Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pierwsza z dziewięciu jest gotowa

Obwodnica Lipska jest już gotowa
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Źródło: GDDKiA
Obwodnica Lipska jest pierwszą na Mazowszu drogą wybudowaną w ramach ogólnopolskiego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W sumie ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z dziewięciu mazowieckich miast. W kolejce czekają między innymi Pułtusk, Skaryszew i Zwoleń.

Obwodnica Lipska ma ponad sześć kilometrów. Przebiega w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miasta. Jej początek znajduje się około 350 metrów na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec - około pół kilometra od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Droga została oddana do użytku 28 sierpnia. Wybudowała ją firma Budimex, która w 2020 r. podpisała z GDDKiA umowę o wartości prawie 110 mln zł.

Pierwsza z dziewięciu obwodnic na Mazowszu jest gotowa
Pierwsza z dziewięciu obwodnic na Mazowszu jest gotowa
Źródło: GDDKiA

Powstaje obwodnica Pułtuska

W realizacji jest obwodnica Pułtuska (DK61/57). W ramach inwestycji powstanie ok. 16,8 kilometra nowego, dwujezdniowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko trzy kilometry jednojezdniowej DK57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.

Wykonawcą inwestycji jest Strabag, który w czerwcu 2021 r. podpisał umowę o wartości prawie 442 mln zł. Zaawansowanie robót obecnie sięga 82 proc. GDDKiA szacuje, że prace powinny zakończyć się w I półroczu 2026 r.

"W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin wynikający z umowy może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót" – podała GDDKiA.

Przetargi dla Skaryszewa i Zwolenia

Dla budowy obwodnicy Skaryszewa (DK9) toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Najtańszą ofertę - na blisko 279 mln zł - złożyła firma Mirbud. Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 będzie przebiegać przez obszar gminy Skaryszew po zachodniej stronie miasta.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie obwodnicy miasta wraz z rozbudową DK9 od Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

GDDKiA szuka wykonawcy 10-kilometrowej obwodnicy Zwolenia. Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie DK79 przez obszar gminy Zwoleń, po wschodniej stronie miasta. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami.

W kolejce pięć miast

Kolejne obwodnice mazowieckich miast wpisane do programu budowy to jest: Ciechanowa i Łącka (DK60), Ostrołęki (DK57), Siedlec (DK63), Sokołowa Podlaskiego (DK62/63) są na etapie przygotowawczym.

"Dla każdej z nich trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej" poinformowała GDDKiA.

Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku

Ulice
Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceGDDKiAInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Okolice
Mgła
Tu gęsta mgła utrudni widzialność. IMGW wydał alarmy
METEO
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu ostatnie "trajlusie" pojechały z Warszawy do Piaseczna
Okolice
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni
Okolice
samochod kierowca kobieta shutterstock_64769353.jpg
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Okolice
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Okolice
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
"Generał został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby"
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Okolice
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Okolice
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Okolice
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki