Pierwsza z dziewięciu jest gotowa

Obwodnica Lipska ma ponad sześć kilometrów. Przebiega w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miasta. Jej początek znajduje się około 350 metrów na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec - około pół kilometra od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Droga została oddana do użytku 28 sierpnia. Wybudowała ją firma Budimex, która w 2020 r. podpisała z GDDKiA umowę o wartości prawie 110 mln zł.

Powstaje obwodnica Pułtuska

W realizacji jest obwodnica Pułtuska (DK61/57). W ramach inwestycji powstanie ok. 16,8 kilometra nowego, dwujezdniowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko trzy kilometry jednojezdniowej DK57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.

Wykonawcą inwestycji jest Strabag, który w czerwcu 2021 r. podpisał umowę o wartości prawie 442 mln zł. Zaawansowanie robót obecnie sięga 82 proc. GDDKiA szacuje, że prace powinny zakończyć się w I półroczu 2026 r.

"W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin wynikający z umowy może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót" – podała GDDKiA.

Przetargi dla Skaryszewa i Zwolenia

Dla budowy obwodnicy Skaryszewa (DK9) toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Najtańszą ofertę - na blisko 279 mln zł - złożyła firma Mirbud. Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 będzie przebiegać przez obszar gminy Skaryszew po zachodniej stronie miasta.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie obwodnicy miasta wraz z rozbudową DK9 od Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

GDDKiA szuka wykonawcy 10-kilometrowej obwodnicy Zwolenia. Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie DK79 przez obszar gminy Zwoleń, po wschodniej stronie miasta. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami.

W kolejce pięć miast

Kolejne obwodnice mazowieckich miast wpisane do programu budowy to jest: Ciechanowa i Łącka (DK60), Ostrołęki (DK57), Siedlec (DK63), Sokołowa Podlaskiego (DK62/63) są na etapie przygotowawczym.

"Dla każdej z nich trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej" poinformowała GDDKiA.

Wizualizacja trasy S7 Źródło: GDDKiA, Value Engineering