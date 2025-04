Trzy godziny czekał na przyjęcie do szpitala, w drodze do auta dostał ostrego zawału

W poniedziałki istnieje największe ryzyko zawału serca. Zaskakujące wyniki badań

Z bólem w klatce piersiowej zgłosił się najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a później dostał skierowanie w trybie pilnym do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam na przyjęcie czekał trzy godziny na SOR. Bezskutecznie. Był już gotowy jechać do innego szpitala, ale w drodze do auta dostał ostrego zawału serca, teraz czeka go długa rehabilitacja. To, czy i gdzie doszło do zaniedbania, sprawdza między innymi Rzecznik Praw Pacjenta.

Patrycja i Jakub Betlińscy swoją sytuację opisali na Kontakt24.

Pan Jakub pod koniec lutego źle się poczuł. Odczuwał ból w klatce piersiowej, dlatego pojechał najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni w Pomiechówku. To było 26 lutego. - Pani doktor przepisała mężowi mleczko na nadkwasotę żołądka. Nie zrobiła mu badania EKG, mimo że przychodnia dysponuje takim sprzętem - twierdzi jego żona, pani Patrycja.

Z bilecikiem trzy godziny na SOR

Dwa dni później, gdy ból nie mijał i niepokojące objawy nie ustawały, mężczyzna znowu udał się do przychodni. Tym razem przyjął go inny lekarz, który zrobił już panu Jakubowi badanie EKG. Wynik był jednak niejednoznaczny. Dlatego 45-letni pacjent dostał skierowanie na dalsze badania do szpitala. Pan Jakub wciąż źle się czuł. Małżonkowie pojechali następnie na SOR do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim na dodatkowe badania, które zalecił wcześniej lekarz. Pan Jakub podkreślał, że boli go w klatce, ma duszności i czuje się osłabiony.

- Mimo skierowania na cito od lekarza rodzinnego, dostaliśmy bilecik i czekaliśmy. Przed 16 byliśmy na SOR, minęły trzy godziny i nic. Nikt nawet nie przebadał męża, nikt nie podszedł. A pan, który przyszedł z ulicy bez skierowania i powiedział, że dwa lata temu miał stan przedzawałowy, został przyjęty z marszu - opowiada nam pani Patrycja. Po trzech godzinach wyszła z mężem ze szpitala. Było już po godzinie 19. Małżeństwo postanowiło jechać do szpitala w Legionowie z nadzieją, że może tam ktoś ich przyjmie. - Idąc do samochodu, który zaparkowałam sto metrów dalej, mężowi zaczęły się plątać nogi, dostał drgawek, zaczęło go mocno palić w klatce piersiowej. Mąż wybrał na telefonie numer 112. Przyjechała karetka, ratownicy zabrali męża do szpitala w Legionowie - relacjonuje nam pani Patrycja. Podkreśla też, że tylko szpital w Legionowie odpowiedział na zapytanie ratowników, mimo że znajdowali się przed szpitalem w Nowym Dworze Mazowieckim. O wyborze miał też zadecydować fakt, że szpital w Legionowie ma oddział kardiologiczny.

- Później dowiedzieliśmy się od lekarza, że liczyły się już minuty. Gdybym sama chciała zawieźć męża do Legionowa, to prawdopodobnie już bym go nie dowiozła - zaznacza nasza rozmówczyni.

Ostry zawał i operacja

Z relacji kobiety wynika, że jej mąż miał ostry zawał serca. Pan Jakub przeszedł trudną operację, ma założone stenty. Finalnie opuścił szpital 3 marca. - Mąż przed zawałem był okazem zdrowia. Teraz najprostsze czynności sprawiają mu trudność i bardzo szybko się męczy, zasypia. Jest nam bardzo trudno. Mąż się denerwuje, bo chciałby pracować, a nie może - ubolewa pani Patrycja, która obawia się, że sprawa zostanie zbagatelizowana. Domaga się, by odpowiedzialne za to osoby poniosły konsekwencje.

Państwo Betlińscy mają siedmioletnie dziecko, a pani Patrycja pracuje i jednocześnie opiekuje się mężem. - Kilka dni później syn miał urodziny. Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie siedmiolatka, czy tatuś przeżyje i czy będzie na jego urodzinach. To nie są pytania, które powinien zadawać siedmiolatek. Syn przeżył traumę. Budził się w nocy, podchodził do męża i pytał czy tata oddycha - kontynuuje pani Patrycja.

Zawał bardzo negatywnie wpłynął na stan zdrowia jej męża i bardzo go osłabił. Mężczyzna do końca życia będzie musiał przyjmować leki. Państwo Betlińscy skierowali w tej sprawie skargę do Rzecznika Praw Pacjenta i Okręgowej Izby Lekarskiej.

Kto zawinił? Trwa wyjaśnianie sprawy

Zapytaliśmy w obu instytucjach o to, jakie są aktualne ustalenia.

"Skarga znajduje się na etapie czynności sprawdzających" - czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez Jacka Sowińskiego z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

"Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia prawa pacjenta Pana Jakuba Betlińskiego przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim - Szpitalny Oddział Ratunkowy, do którego pacjent zgłosił się 26 lutego 2025 r." - zapewniło nas z kolei biuro prasowe Rzecznika Praw Pacjenta. Jak napisano, szpital został poproszony o "złożenie wyjaśnień oraz załączenie dokumentacji medycznej". "Po jej analizie będziemy mogli stwierdzić naruszenie lub nie stwierdzić naruszenia praw pacjenta, o czym zostanie poinformowana osoba udzielająca informacji o zdarzeniu" - podkreślono.

Z kolei dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim Jacek Kacperski odpowiedział nam w oficjalnym piśmie, że "w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające" i informacja zostanie nam udzielona po "zakończeniu przedmiotowego postępowania".