Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go

Zarysował auto, potem przeskoczył bramę. Policja szuka tego mężczyzny Źródło: KPP w Mławie

Do zdarzenia doszło po godzinie 3.30 w nocy z 15 na 16 lipca, jednak policja dopiero teraz zwróciła się z prośbą o pomoc w znalezieniu sprawcy zniszczenia zaparkowanego pojazdu w Mławie.

Wszystko działo się na osiedlowym parkingu przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie. Kamera monitoringu zarejestrowała mężczyznę, który podszedł do jednego z zaparkowanych samochodów, a następnie ostrym przedmiotem zarysował karoserię. Później sprawca ubrany w ciemną bluzę z kapturem i czapką na głowie podszedł do bramy, przeskoczył przez nią i zaczął uciekać.

Moment ucieczki mężczyzny z parkingu Źródło: KPP w Mławie

Apel policji

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrania lub masz informacje pomocne w ustaleniu jego tożsamości niezwłocznie skontaktuj się z mławską Policją, tel. 47 703 62 56 lub 47 703 62 00. Informację można przekazać anonimowo" - zapewniła w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.