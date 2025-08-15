Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go

Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Zarysował auto, potem przeskoczył bramę. Policja szuka tego mężczyzny
Źródło: KPP w Mławie
Policja opublikowała nagranie z osiedlowego parkingu w Mławie, na którym nieznany mężczyzna ostrym narzędziem zarysował samochód. Na filmiku widać całe zdarzenie i późniejszą ucieczkę sprawcy. Policja prosi o pomoc w jego identyfikacji.

Do zdarzenia doszło po godzinie 3.30 w nocy z 15 na 16 lipca, jednak policja dopiero teraz zwróciła się z prośbą o pomoc w znalezieniu sprawcy zniszczenia zaparkowanego pojazdu w Mławie.

Wszystko działo się na osiedlowym parkingu przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie. Kamera monitoringu zarejestrowała mężczyznę, który podszedł do jednego z zaparkowanych samochodów, a następnie ostrym przedmiotem zarysował karoserię. Później sprawca ubrany w ciemną bluzę z kapturem i czapką na głowie podszedł do bramy, przeskoczył przez nią i zaczął uciekać.

Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Źródło: KPP w Mławie

Apel policji

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrania lub masz informacje pomocne w ustaleniu jego tożsamości niezwłocznie skontaktuj się z mławską Policją, tel. 47 703 62 56 lub 47 703 62 00. Informację można przekazać anonimowo" - zapewniła w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

"Sprawy potoczą się prędzej niż mogłoby się wydawać". Oczy świata zwrócone na Alaskę
Dowiedz się więcej:

"Sprawy potoczą się prędzej niż mogłoby się wydawać". Oczy świata zwrócone na Alaskę

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP w Mławie

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mławie

Udostępnij:
TAGI:
MławaPolicjaWandalizm
Czytaj także:
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
"Wyjaśniali sprawy". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki