Rozbudowa drogi krajowej. Będą kolejne zmiany w ruchu

Rozbudowa DK61 Źródło: GDDKiA

We wtorek nastąpi zmiana w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku krajowej "61". Chodzi o skrzyżowanie tej drogi z drogą wojewódzką 632 w Michałowie-Reginowie.

Jak przekazała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch będzie się odbywał po nowo wybudowanym tymczasowym rondzie. "Kierowcy jadący DK61 (Legionowo - Zegrze) będą się poruszać po dobudowanym do istniejącej jezdni pasie ruchu połączonym z rondem. Przebieg DW632 został podłączony do nowego ronda" - wyjaśniono w komunikacie.

Jak wskazali drogowcy taka organizacja ruchu umożliwi wykonawcy kontynuację rozbudowy ciągu głównego DK61.

W przyszłości w miejscu obecnego ronda w Zegrzu powstanie węzeł. Aby go wybudować konieczne będzie przełożenie ruchu na tymczasowe rondo. "To kolejna zmiana w organizacji ruchu, której wdrożenie planowane jest wiosną 2025 roku" - zapowiedziała GDDKiA.

Kiedy zakończenie prac?

W komunikacie poinformowano również, że wykonawca zażądał wydłużenia czasu na ukończenie inwestycji lub dodatkowych środków finansowych. Roszczenia są rozpatrywane.

"Terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót. Przewidujemy, że roboty zostaną zakończone z końcem 2026 roku" - podała GDDKiA.

Po zakończeniu prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Ponadto powstaną również jezdnie dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane będą, dwie sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

