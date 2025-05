41 wypadków w majówkę, pięć osób nie żyje

Kolizja na S17 w Woli Duckiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W majówkę na Mazowszu doszło do 41 wypadków drogowych. Poszkodowanych zostało 66 osób, a pięć poniosło śmierć. Policjanci zatrzymali ponad 120 nietrzeźwych kierowców.

Warszawscy policjanci zauważają, że w majówkę ruch na drogach był wyraźnie większy. "Od środy 30 kwietnia do niedzieli 4 maja doszło do 347 kolizji i 13 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 26 zostało rannych. W porównaniu do poprzedniego roku to 68 mniej zdarzeń drogowych" - podsumowuje Komenda Stołeczna Policji.

W majówkę na terenie Warszawy i powiatów garnizonu stołecznego zatrzymano 60 kierowców pod wpływem alkoholu.

28 wypadków, dwie ofiary śmiertelne

Progowe podsumowanie długiego weekendu opublikowała także Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. W okresie od 30 kwietnia do 4 maja na Mazowszu doszło do 28 wypadków. Rannych zostało 40 osób, a dwie poniosły śmierć. Zatrzymano 68 nietrzeźwych kierowców.

Funkcjonariusze zauważają, że tegoroczna majówka była nieznacznie spokojniejsza od poprzedniej, kiedy to doszło do 31 wypadków, w których życie straciło sześć osób, a 35 zostało poszkodowanych.

O pierwszym tragicznym wypadku informowaliśmy w czwartek, 1 maja. Około godziny 14.40 na krajowej "79" w miejscowości Policzna w powiecie zwoleńskim doszło do zderzenia motocykla i auta osobowego. Zginął 29-letni motocyklista.

"Okoliczności i przebieg zdarzenia są obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia prowadzonego przez zwoleńskich śledczych" - zaznacza zespół prasowy KWP w Radomiu.

Wypadek na DK79 w miejscowości Policzna Źródło: Mazowiecka Policja

Kierowca audi rozbił się na drzewie

Kolejny śmiertelny wypadek, o którym informowaliśmy, wydarzył się w niedzielę rano na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Nowe Okniny między Siedlcami a Łukowem.

"Kierujący pojazdem marki Audi, 28-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego, z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala nie udało się go uratować" - zaznacza policja.

Śmiertelny wypadek na DK63 w Nowych Okninach Śmiertelny wypadek na DK63 w Nowych Okninach Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie Śmiertelny wypadek na DK63 w Nowych Okninach Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

Czołowe zderzenie, pięć osób w szpitalu

W niedzielę około godziny 9.30 doszło także do groźnie wyglądającego wypadku na krajowej "19" w miejscowości Sarnaki w powiecie łosickim. "Kierujący pojazdem marki Audi, 56-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn najprawdopodobniej zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z Oplem, kierowanym przez 46-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego" - przypomina policja.

Poszkodowani zostali wszyscy uczestnicy wypadku, łącznie to pięć osób, w tym dwoje dzieci w wieku 8 i 15 lat, które podróżowały oplem. Przewieziono ich do szpitali.

Czołowe zderzenie na DK19 w miejscowości Sarnaki Źródło: KPP w Łosicach

Niebezpieczna prędkość

"Podczas długiego majowego weekendu mazowieccy funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem podróżnych na drogach. Przeprowadzali szczegółowe kontrole techniczne pojazdów, sprawdzając ich sprawność oraz zgodność z wymaganymi normami bezpieczeństwa. Policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób przewożenia pasażerów, upewniając się, że są oni transportowani zgodnie z obowiązującymi przepisami" - relacjonuje komenda wojewódzka.

Policjanci prowadzili także pomiary prędkości, aby wyeliminować niebezpieczne zachowania na drogach i zapobiec tragicznym wypadkom. Przypomnijmy, że szydłowiecka drogówka natknęła się na kierowcę audi, który trasą S7 w miejscowości Barak pędził z prędkością przekraczającą 200 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych, dostał także 15 punktów karnych.

Kierowca audi pędził ekspresówką ponad 200 km/h Źródło: KPP w Szydłowcu