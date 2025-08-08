Dwa razy za szybko i w miejscu, gdzie nie powinno go być

44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną Źródło: KPP Piaseczno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator na ulicy 1 Maja w Mariance, zauważyli kierującego poruszającego się hulajnogą elektryczną.

"Pomiar prędkości wykazał, że mężczyzna jedzie 43 km/h, a zgodnie z przepisami powinien jechać tylko do 20 km/h" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba korzystająca z hulajnogi elektrycznej powinna poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma - chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym.

"Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku kierujący nie powinien znajdować się na jezdni, ponieważ w tym miejscu prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h" - zaznaczyła Gąsowska.

44-latek za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych.

Jak korzystać z hulajnogi elektrycznej?

Policjanci podkreślili, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, a środek transportu, który podlega przepisom ruchu drogowego. "Użytkownicy tych pojazdów mają obowiązek znać i przestrzegać przepisów, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo" - dodali.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Przypomnieli także przepisy. Dopuszczalna prędkość z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej to - 20 km/h. "Pamiętajmy jednak, że prędkość z jaką się poruszamy zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze" - zaznaczyli.

By kierować hulajnogą elektryczną osoby pomiędzy 10, a 18 rokiem życia muszą posiadać uprawnienia, czyli kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T. Zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej po drodze dotyczy dzieci do 10 roku życia, wyjątek występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej.

Jak zaznaczyli mundurowi, jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów.

"W przypadku ich braku korzystamy z jezdni - tylko, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h" - podkreślili. Gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów należy jechać po chodniku lub drodze dla pieszych. "Oczywiście musimy pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swoją prędkość do ich prędkości" - dodali.