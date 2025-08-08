Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwa razy za szybko i w miejscu, gdzie nie powinno go być

44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Źródło: KPP Piaseczno
44-latek spotkanie z policjantami zakończył mandatem w wysokości 200 złotych. Wszystko z powodu jazdy na hulajnodze. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość i poruszał się po jezdni, w miejscu gdzie nie powinien tego robić.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator na ulicy 1 Maja w Mariance, zauważyli kierującego poruszającego się hulajnogą elektryczną.

"Pomiar prędkości wykazał, że mężczyzna jedzie 43 km/h, a zgodnie z przepisami powinien jechać tylko do 20 km/h" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba korzystająca z hulajnogi elektrycznej powinna poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma - chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym.

"Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku kierujący nie powinien znajdować się na jezdni, ponieważ w tym miejscu prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h" - zaznaczyła Gąsowska.

44-latek za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych.

Jak korzystać z hulajnogi elektrycznej?

Policjanci podkreślili, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, a środek transportu, który podlega przepisom ruchu drogowego. "Użytkownicy tych pojazdów mają obowiązek znać i przestrzegać przepisów, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo" - dodali.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Przypomnieli także przepisy. Dopuszczalna prędkość z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej to - 20 km/h. "Pamiętajmy jednak, że prędkość z jaką się poruszamy zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze" - zaznaczyli.

By kierować hulajnogą elektryczną osoby pomiędzy 10, a 18 rokiem życia muszą posiadać uprawnienia, czyli kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T. Zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej po drodze dotyczy dzieci do 10 roku życia, wyjątek występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej.

Jak zaznaczyli mundurowi, jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów.

"W przypadku ich braku korzystamy z jezdni - tylko, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h" - podkreślili. Gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów należy jechać po chodniku lub drodze dla pieszych. "Oczywiście musimy pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swoją prędkość do ich prędkości" - dodali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Chłopak jest od dwóch tygodni w szpitalu
Jakub jechał szybko i bez kasku. Lawinowo rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg
TVN24
Policjanci ukarali użytkowników hulajnóg za wykroczenia
13-latek wyprzedzał tira, 15-latka wjechała w mur. Lekarz o "jeźdźcach hulajnóg"
Ochota

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiPolicja
Czytaj także:
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
Okolice
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty". Korzystały szczury i jest duży problem
Wola
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Okolice
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Okolice
shutterstock_2371508757
Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach
Najnowsze
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
Okolice
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Próba generalna przed wielką defiladą. Zamykane będą mosty i ulice
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice
Rowerzysta wjechał wprost pod koła auta (zdjęcie ilustracyjne)
Zobaczyli "lecący rower", na jezdni leżał mężczyzna z rozbitą głową
Ochota
Na miejsce wypadku zadysponowano LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Kombajn przygniótł mężczyznę do przyczepy
Okolice
Manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego
Program, zmiany w ruchu i utrudnienia
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki