Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podczas prac ogrodniczych znalazł granaty z II wojny światowej

Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Podczas prac ogrodniczych mieszkaniec powiatu garwolińskiego odnalazł przedmioty przypominające granaty. Mężczyzna zawiadomił służby o znalezisku. Policyjny pirotechnik ocenił, że pod ziemią skrywało się kilkanaście niewybuchów z okresu II wojny światowej.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 września przed południem na jednej z posesji w gminie Łaskarzew. Policja informuje, że było to niecodzienne i potencjalnie niebezpieczne odkrycie. "Podczas prac ogrodniczych właściciel nieruchomości natrafił na przedmioty przypominające granaty. Zachowując rozsądek, natychmiast powiadomił służby" - relacjonuje w komunikacie podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Jak dodaje, na miejsce skierowano policyjnego pirotechnika. Wstępnie potwierdził, że mężczyzna natrafił na kilkanaście sztuk granatów zaczepnych wz.24, pochodzących z okresu II wojny światowej.

Rzeczniczka garwolińskiej policji zaznacza, że funkcjonariusze zabezpieczyli teren posesji, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym, do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który przejmuje niewybuchy i transportuje je na poligon, gdzie są neutralizowane.

Mężczyzna trafił w ogrodzie na niewybuchy
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Co zrobić, gdy znajdziemy niewybuch?

Policja przestrzega, aby nie dotykać i nie przenosić przedmiotów przypominających niewybuchy. Nie należy też samodzielne próbować ich rozbrajać. O znalezisku należy niezwłocznie poinformować służby.

"Teren wokół znaleziska powinien zostać zabezpieczony i oznaczony, aby nikt nie zbliżał się do niebezpiecznego obiektu" - zaleca Pychner.

Przypomina też, aby zachować szczególną ostrożność, jeśli prowadzimy prace ziemne w rejonach, gdzie mogły w przeszłości toczyć się działania wojenne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Udostępnij:
TAGI:
GarwolinPolicjaNiewybuchII wojna światowa
Czytaj także:
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
Śródmieście
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
Śródmieście
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Włochy
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
Śródmieście
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki