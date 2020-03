Pracował w Szpitalu Bródnowskim, przyjmował też w przychodni w Legionowie. Lekarz z koronawirusem

U lekarza pracującego w przychodni w Legionowie wykryto koronawirusa. Przyjmował on również w Szpitalu Bródnowskim, gdzie stwierdzono łącznie 72 przypadki COVID-19 wśród personelu i pacjentów.

19 pacjentów

Sanepid w Legionowie otrzymał listę osób do objęcia kwarantanną domową w związku z bezpośrednim kontaktem z lekarzem. - Zabezpieczono listy pacjentów z dni, kiedy przyjmował doktor. 14 osób to pacjenci z powiatu legionowskiego, a pięć osób to osoby z innego terenu zamieszkania. Ich dane zostały przekazane według właściwości innym inspektoratom sanitarnym - poinformowała Narożniak.