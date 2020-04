Wojewoda mazowiecki apeluje do lekarzy, by zgłaszali się do pomocy

Konstanty Radziwiłł skierował stuosobowy personel medyczny do pracy na terenie województwa. Jak podał urząd, stawiło się jednak 15 osób. Wojewoda wystosował też specjalny apel do lekarzy.

Wśród stu osób, które wojewoda Konstanty Radziwiłł skierował do pracy w podmiotach leczniczych i Domach Pomocy Społecznej, są lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności i opiekunowie. Jak podał mazowiecki urząd, dotychczas do pracy zgłosiło się 15 osób.

Decyzje o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki wojewoda podejmuje na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności - lekarze zobowiązani są stawić się do pracy.

Wojewoda w przypadku niestosowania się do decyzji skieruje do placówki kolejnych lekarzy. Z kolei na te osoby, które nie wypełniają nałożonego obowiązku, nakładane będą kary administracyjne od pięciu do 30 tysięcy złotych. "Ponadto wojewoda będzie kierował wnioski do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej" – zapowiedziano w komunikacie wojewody.

- Wojewoda nałożył już pięć kar po 5 tysięcy złotych na osoby niewypełniające nałożonych obowiązków – poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Apel do lekarzy i pielęgniarek

Władze województwa przekazały też, że poza personelem medycznym do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Jednocześnie zaznaczyły, że pojawiają się inicjatywy środowiska medycznego, które zgłasza gotowość do wykonywania pracy przy walce z epidemią.

Wojewoda wystosował specjalny apel do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, przesłany okręgowym izbom, w którym podziękował personelowi za trwanie przy pacjentach mimo trudnej sytuacji. Zaapelował jednocześnie o zgłaszanie się chętnych osób, aby można było je kierować do placówek, w których są braki kadrowe.

Gotowość do podjęcia pracy w tego typu jednostkach medycy mogą zgłaszać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. - Z takiej grupy lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych chętnych do podjęcia się pomocy w miejscach szczególnie zagrożonych brakiem personelu, pozwolę sobie korzystać w pierwszej kolejności – podkreślił wojewoda.

"W związku z epidemią w wielu placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej występują nagłe niedobory kadry lekarskiej. Niejednokrotnie, w związku z czasową niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami, izolacją lub kwarantanną lekarzy, dochodzi do krytycznych sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami" – napisał w apelu Konstanty Radziwiłł.

Autor:katke/ran