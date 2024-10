Podała kody, by "ratować pieniądze na koncie". Straciła 10 tysięcy

- Niestety, mieszkanka powiatu piaseczyńskiego uwierzyła oszustowi, podając mu cztery kody, umożliwiając wypłatę około 10 tysięcy złotych. Nie był to jednak koniec tej historii - podała rzeczniczka piaseczyńskiej policji starsza aspirant Magdalena Gąsowska

Kolejne pieniądze miała wypłacić z bankomatu

Później mężczyzna polecił swojej rozmówczyni wypłatę kolejnych pieniędzy, tym razem 50 tysięcy złotych. 40-latka pojechała do banku, "usłyszała jednak, że ma nie wchodzić do placówki, a pieniądze wypłacić z bankomatu", co też uczyniła.