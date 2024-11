80-latka okradziona w sklepie. Kradzież portfela nagrał monitoring

Do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie przyszła 80-latka, która poinformowała, że 4 października 2024 roku w trakcie zakupów straciła portfel z dokumentami i pieniędzmi. Seniorka poinformowała policjantów, w których miejscach tego dnia była, dodając, że brak portfela zauważyła w piekarni, a jest przekonana o tym, że miała go ze sobą, kiedy do niej wchodziła.