Uderzyli w drzewo, trzy osoby w szpitalu

Apelujemy do wszystkich kierujących o zdjęcie nogi z gazu, zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów. Siadając za kierownicę pojazdu, powinniśmy mieć świadomość, że odpowiadamy nie tylko za siebie, ale także za życie i zdrowie innych, często swoich bliskich. Unikajmy brawury i ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do tragedii. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do poważnych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale i życie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależny od nas samych.

