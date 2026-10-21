Okolice Kierowca potrącił łosia, auto wylądowało w polu. Zginął pasażer Oprac. Piotr Bakalarski |

Kierowca potrącił łosia, zginął pasażer auta Źródło wideo: KPP w Płońsku Źródło zdj. gł.: KPP w Płońsku

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Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek 20 października o godzinie 21.40 w miejscowości Kodłutowo.

Łoś na drodze, doszło do zderzenia

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego, kierując samochodem marki BMW, po wyjechaniu z łuku drogi potrącił łosia, który nagle wtargnął na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W wyniku zderzenia kierujący zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w betonowe słupki przy drodze, a następnie pojazd dachował, pokonując niewielki zbiornik wodny, i zatrzymał się na skraju pola kukurydzy" - opisała w komunikacie sierż. Eliza Koźlicka z Komendy

Służby ratunkowe odnalazły w zbiorniku wodnym 24-letniego mieszkańca powiatu płońskiego, który był jednym z pasażerów auta. Podjęto reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kierowca potrącił łosia, zginął pasażer auta Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku

Kierowca i dwaj pasażerowie ranni

"Kierujący oraz dwaj pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala, gdzie pobrano od nich krew do dalszych badań. Wstępne badanie stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu wykazało, że 19-letni kierowca był trzeźwy" - dodała sierż. Koźlicka.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przebiegu dramatycznego zdarzenia.