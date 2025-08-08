Logo TVN Warszawa
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał

Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Źródło: KPP Otwock
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych w Karczewie. Kierujący autem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie, potrącił ją i odjechał z miejsca zdarzenia. 77-latka trafiła do szpitala. Do sprawy został zatrzymany 74-letni mężczyzna.

We wtorek w godzinach porannych policjanci z Otwocka otrzymali wezwanie do niebezpiecznego wypadku na ulicy Księdza Władysława Żaboklickiego w Karczewie.

"Potrącona na przejściu dla pieszych została 77-letnia kobieta. Policjanci po przybyciu na miejsce nie zastali sprawcy, gdyż oddalił się on z miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy poszkodowanej" - poinformował w komunikacie mł. asp. Marcin Jabłoński z otwockiej policji. - Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, z obrażeniami niezagrażającymi życiu - dodał.

Policjanci przejrzeli miejski monitoring i do sprawy zatrzymali 74-letniego mieszkańca Otwocka.

"Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd" - podał Jabłoński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
41-latek został zatrzymany
Potrącił 14-latkę na pasach i uciekł. Miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów
Potrącenie pieszej na pasach
Skręcał, potrącił pieszą na pasach
Ochota
Za zrobienie tego zdjęcia policja chciała ukarać pana Filipa mandatem
Pieszy zgłosił wykroczenie, teraz sam ma kłopoty. Za to zdjęcie
Bartłomiej Plewnia

Funkcjonariusze przypomnieli, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego sią na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaruch drogowy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki