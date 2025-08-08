Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał

Kierowca potrącił kobietę i odjechał Źródło: KPP Otwock

We wtorek w godzinach porannych policjanci z Otwocka otrzymali wezwanie do niebezpiecznego wypadku na ulicy Księdza Władysława Żaboklickiego w Karczewie.

"Potrącona na przejściu dla pieszych została 77-letnia kobieta. Policjanci po przybyciu na miejsce nie zastali sprawcy, gdyż oddalił się on z miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy poszkodowanej" - poinformował w komunikacie mł. asp. Marcin Jabłoński z otwockiej policji. - Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, z obrażeniami niezagrażającymi życiu - dodał.

Policjanci przejrzeli miejski monitoring i do sprawy zatrzymali 74-letniego mieszkańca Otwocka.

"Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd" - podał Jabłoński.

Funkcjonariusze przypomnieli, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego sią na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.