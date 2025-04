Spędził w lesie dwie noce, okrywał się liśćmi i mchem

Zaginiony 68-latek został odnaleziony w lesie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: TVN24

W niedzielę wyszedł do kościoła i nie wrócił do domu. Rodzina zgłosiła zaginięcie 68-latka. Policjanci znaleźli go we wtorek w lesie, gdzie - jak się okazało - spędził ponad dwie doby.

We wtorek policjanci z posterunku w Kadzidle koło Ostrołęki otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia 68-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. - Rodzina zaginionego przekazała, że mężczyzna wyszedł w minioną niedzielę do kościoła od tego czasu nie ma z nim kontaktu - wyjaśnił nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania 68-latka. - Sprawdzano wiele adresów i miejsc, w których zaginiony mógł przebywać. Po kilku minutach w lokalnych mediach policjanci zamieścili rysopis zaginionego. Policjanci stworzyli także plan dróg powrotnych z kościoła do jego miejsca zamieszkania, sprawdzając każdą z dróg - wskazał nadkomisarz Żerański.

Pomylił drogę

Podczas sprawdzania kolejnej drogi, zaledwie kilka metrów od mało uczęszczanej ścieżki w lesie policjanci zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. - Kiedy podeszli bliżej potwierdzili, że to zaginiony. Powiedział, że jest wycieńczony i nie ma siły nawet wstać. Dodał, że pomylił drogi i kiedy zapadł zmrok postanowił, że spędzi noc w lesie okrywając się mchem i liśćmi - opisał rzecznik ostrołęckich policjantów.

Funkcjonariusze udzielili 68-latkowi pierwszej pomocy i opiekowali się nim do przyjazdu na miejsce załogi karetki pogotowia.

