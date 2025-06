Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

W poniedziałek policjanci z Otwocka otrzymali zgłoszenie o kolizji, do której doszło w Józefowie. Udali się na miejsce, gdzie okazało się, że sprawa nie skończy się na mandacie.

"Na miejscu policjanci zastali 39-letniego obywatela Ukrainy, który uderzył swoim mercedesem w tył innego pojazdu" - przekazał w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. To był jednak dopiero początek kłopotów kierowcy.

Promile i przekupstwo

Jak opisali policjanci, od mężczyzny była wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu, na dodatek bełkotał i chwiał się na nogach. "39- latek wydmuchał ponad trzy promile alkoholu. Wtedy zdał sobie sprawę, że czekają go poważne konsekwencje. Mężczyzna zaproponował policjantom, łapówkę mówiąc, że da im tyle pieniędzy, ile tylko zechcą" - poinformował Domarecki.

39-latek został zatrzymany Źródło: KPP Otwock

Wtedy funkcjonariusze poinformowali mężczyznę, że jest zatrzymany nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości, ale również za próbę przekupstwa. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 39-latka oraz zabezpieczyli blisko 12 tysięcy złotych na poczet przyszłych zasądzonych kar.

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policja zabezpieczyła mercedesa, który będzie podlegał konfiskacie.

Usłyszał zarzuty

W sprawie Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo i przedstawiła 39-latkowi zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz korupcji czynnej. Prokurator objął mężczyznę dozorem policji. Może mu grozić kara do ośmiu lat więzienia.

Policjanci zaapelowali do kierowców o rozwagę i bezwzględny zakaz wsiadania za kierownicę po alkoholu lub narkotykach. "Pamiętajmy, że nawet niewielkie ilości alkoholu i narkotyków pogarszają zdolność do szybkich reakcji, co na drodze ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu" - podkreślili.

