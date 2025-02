Ponad milion sztuk papierosów w dwóch samochodach, trzech mężczyzn z zarzutami

Policjanci zabezpieczyli 225 kartonów z kontrabandą Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli 225 kartonów z kontrabandą Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli 225 kartonów z kontrabandą Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli 225 kartonów z kontrabandą Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli 225 kartonów z kontrabandą Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci z Warszawy przechwycili kontrabandę z ponad milionem sztuk papierosów bez polskiej akcyzy i zatrzymali trzech obywateli Armenii. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji ustalili, że zamieszkały w Jadwisinie (powiat legionowski) obywatel Armenii może przewozić znaczne ilości wyrobów tytoniowych pochodzących z przestępstwa. Policjanci rozpoczęli obserwację miejsca, gdzie miała trafiać kontrabanda.

Kontrabanda w dwóch autach dostawczych

"Przed jedną z posesji, zauważyli dwóch mężczyzn, do których po chwili podjechało dostawcze renault. Kierowca pojazdu wjechał na teren posesji, gdzie dołączyło do niego dwóch wcześniej wspomnianych mężczyzn. Kierowca po wyjściu z samochodu otworzył część ładunkową, z której wyciągnął tekturowy karton, przypominający karton z zawartością papierosów. Wtedy policjanci wkroczyli do akcji. Wylegitymowali mężczyzn i sprawdzili zawartość bagażnika. Okazało się, że kierowca przewoził papierosy bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej" - opisuje w komunikacie KSP.

W bagażniku znajdowały się 184 kartony, a w każdym z nich po cztery tysiące sztuk papierosów bez akcyzy.

"Policjanci przeszukali również drugi samochód, który był zaparkowany na posesji. W fordzie także znaleźli kartony z papierosami. W 33 znajdowały się papierosy z białoruską akcyzą, natomiast w ośmiu bez akcyzy skarbowej" - podaje dalej policja.

Ponad milion papierosów

Trzej obywatele Armenii: dwóch 27-latków i 41-latek zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę.

"Ostatecznie policjanci zabezpieczyli 1 milion 146 tysięcy sztuk papierosów, a także prawie 10 tysięcy złotych i 60 euro. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy, cła oraz podatku VAT wynoszą ponad 1 milion 614 tysięcy złotych" - wyliczają policjanci.

Obywatele Armenii usłyszeli zarzuty przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich skarbowych znaków akcyzy. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na dwa miesiące.

