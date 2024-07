Zasłabł i dwa dni leżał na podłodze. W drodze do karetki walczyli o jego życie

71-letni mężczyzna zasłabł w swoim domu i dwa dni leżał na podłodze. Na szczęście wołanie o pomoc usłyszała sąsiadka, która zaalarmowała policję. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. W trakcie transportu do karetki stan mężczyzny nagle się pogorszył. Rozpoczęła się walka o jego życie.

- 0d razu przystąpili do działania, by ustalić co dokładnie się wydarzyło. Podczas rozmowy przez zamknięte drzwi, ustalili, że w lokalu przebywa starszy, schorowany mężczyzna, który przewrócił się dwa dni temu i od tego czasu leży na podłodze. Obrażenia, jakie odniósł nie pozwalają mu się podnieść i otworzyć drzwi - opisuje w komunikacie mł. asp. Wioletta Domagała z policji w Piasecznie.