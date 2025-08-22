Studenci z Turcji szykanowani. Ekspert o "brunatyzacji" życia publicznego

Atak w Górze Kalwarii. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić sprawców" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Fundacja Instytutu Pracy i Kariery wysłała do władz gminy Góra Kalwaria list alarmujący o narastającym poczuciu zagrożenia wśród grupy młodzieży i nauczycielek z Turcji, uczestniczących w programie Erasmus+.

Wiceburmistrz miasta Piotr Chmielewski poinformował, że fundacja nie zdecydowała się na złożenie oficjalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Policja to potwierdza i zapewnia, że prowadzi "działania prewencyjne".

Samorządowiec ocenił, że incydenty wpisują się w szersze napięcia społeczne związane z migracją w Polsce. Wtóruje mu ekspert z Polskiej Akademii Nauk profesor Grzegorz Gorzelak, który mówi o postępującej "brunatyzacji" życia publicznego.

Do Góry Kalwarii przyjechali uczestnicy projektu Erasmus+ z Turcji. To sześcioro młodych ludzi z dwojgiem opiekunów, którzy odwiedzają Polskę, aby uczyć się, zdobywać doświadczenie zawodowe i poznawać naszą kulturę.

W środę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, wiceburmistrz miasta Piotr Chmielewski zwrócił się z apelem do mieszkańców "po serii niepokojących incydentów". Jak napisał, studenci i ich opiekunowie byli wyzywani, a jednej z kobiet ktoś zerwał z głowy chustę. Z obawy o bezpieczeństwo, goście z Turcji zostali przeniesieni do hotelu w Warszawie, choć pierwotnie mieli mieszkać w Górze Kalwarii.

Apel do mieszkańców to efekt listu od organizatora wyjazdu Fundacji Instytutu Pracy i Kariery, alarmujący o narastającym poczuciu zagrożenia wśród grupy młodzieży i nauczycielek z Turcji. Władze Góry Kalwarii otrzymały go 19 sierpnia. Ponadto fundacja poinformowała, że uczestnicy praktyk byli filmowani i przedstawiani w obraźliwym kontekście w mediach społecznościowych.

Fundacja nie złożyła zawiadomienia

Piotr Chmielewski przekazał później, że straż miejska i policja monitorują sytuację, a część materiałów internetowych szkalujących cudzoziemców została już usunięta.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceburmistrz wskazał, że choć fundacja rozmawiała z policją, nie zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie, natomiast przegląd monitoringu miejskiego nie dał rezultatów - nie zarejestrował żadnych agresywnych zachowań wobec cudzoziemców. Organizator pobytu gości z Turcji sprawy komentować nie chce.

- Pomimo braku formalnych zgłoszeń, a jedynie prośbę o podjęcie działań prewencyjnych ze strony przedstawiciela Fundacji Instytutu Pracy i Kariery z Krakowa, policja jest w nim w stałym kontakcie. Policjanci prowadzą działania prewencyjne, zapewniając tym samym bezpieczeństwo uczestnikom pobytu - zapewniła tvnwarszawa.pl aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Władze gminy podkreślają, że od ponad 20 lat współistnieją z cudzoziemcami z pobliskiego ośrodka w Lininie i dotąd nie odnotowywano poważnych aktów wrogości wobec obcokrajowców. Obecne incydenty, zdaniem wiceburmistrza, wpisują się w szersze napięcia społeczne związane z migracją w Polsce i rosnącym lękiem wobec inności.

Ekonomista o "brunatyzacji" życia publicznego

Na poziomie socjologicznym zdarzenie pokazuje, jak lokalne mikrospołeczności reagują na obecność "innych" w kontekście globalnych debat o migracji. Młodzież – jak wskazuje Piotr Chmielewski – pozostaje bardziej otwarta i uczestniczy w programach wielokulturowych, podczas gdy część dorosłych mieszkańców reaguje lękiem i niechęcią. Sytuacja ta odsłania mechanizm eskalacji – od nieufności, przez wykluczające gesty i mowę nienawiści, aż po akty fizycznej agresji.

- Burmistrza należy uhonorować za odwagę i jasny apel - ocenił profesor Grzegorz Gorzelak z Zakładu Ekonomii Wsi Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem "nie można ignorować szerszego kontekstu" - W Polsce postępuje "brunatyzacja" życia publicznego. To, co dzieje się w małych społecznościach takich jak Góra Kalwaria, jest odbiciem atmosfery nakręcanej na poziomie ogólnokrajowym - wskazał.

Profesor przypomniał, że w mediach pojawiają się zapowiedzi marszów antyimigracyjnych organizowanych przez prawicowe ugrupowania, które "ścigają się na radykalizm". - W takiej atmosferze lokalne nastroje wobec obcych nie mogą być inne. To niestety efekt kampanii politycznej - dodał.

Zdaniem naukowca, antyimigranckie nastroje często istnieją w oderwaniu od realiów. - Polska nie ma masowej imigracji, poza napływem Ukraińców, a mimo to agresja narasta. To europejska schizofrenia: migranci są potrzebni, żeby Europa wolniej wymierała, ale jednocześnie są przedstawiani jako zagrożenie. To pokazuje, jak łatwo gra się dziś na lękach, frustracjach i poczuciu wyższości - zaznaczył Gorzelak.

"Stosunek Europejczyków do migrantów ulega pogorszeniu"

Politolożka dr Ewelina Wiszczun, uważa z kolei, że "reakcja wobec grupy studentów z Turcji wynikała przede wszystkim z niewiedzy i zwyczajnego strachu".

- Osoby, które ich spotkały, prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy z ich statusu, a uprzedzenia mogły być wzmocnione przez obrazy z granicy polsko-białoruskiej i przekaz medialny. Niestety, badania pokazują, że stosunek Europejczyków do migrantów ulega pogorszeniu – także w Polsce – wskazała Wiszczun.

- Trudno też nie zauważyć, że Turcja, Tunezja czy Egipt należą do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków i fakt, że chętnie tam jeździmy, pokazuje, iż kultura, czy religia tych krajów na co dzień nie stanowi dla nas bariery - podkreśliła. Zauważyła także, że "w Polsce mamy tradycję gościnności i gdy uznamy kogoś za swojego, potrafimy go chronić, o czym warto pamiętać".

"Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić sprawców"

W piątkowym "Jeden na jeden" w TVN24 do sprawy odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Zapewnił, że policja zapewniła grupie bezpieczeństwo.

Na pytanie, czy służby namierzają sprawców, odpowiedział: - Czynności związane z (...) próbą jakiegoś ataku na tę grupę są przedmiotem naszych analiz.

- Nauczycielki i uczniowie nie chcą składać formalnego zawiadomienia w tej sprawie, ale my prowadzimy czynności niezależnie od tego i jesteśmy zdeterminowani w tym, żeby ustalić sprawców - dodał.