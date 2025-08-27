Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

Poważny wypadek na krajowej "12". Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci

Wypadek w miejscowości Gielniów
Do zdarzenia doszło w powiecie przysuskim
Źródło: Google Earth
Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 12 w Gielniowie (Mazowieckie). Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Pięć osób trafiło do szpitala. Wśród rannych są dzieci.

"Dziś około godziny 13 na 454. kilometrze drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gielniów (pow. przysuski) doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Volkswagen zderzył się z ciężarówką marki Scania" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. "W wyniku zdarzenia 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala - w tym 4 podróżujące VW (wśród nich dwoje dzieci) oraz kierowca ciężarówki" - podano. Ruch odbywa się wahadłowo pod nadzorem służb. Policjanci zaapelowali do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb ratunkowych i drogowych.

Wypadek w miejscowości Gielniów
Wypadek w miejscowości Gielniów
Wypadek w miejscowości Gielniów
Źródło: KWP w Radomiu
Wypadek w miejscowości Gielniów
Wypadek w miejscowości Gielniów
Źródło: KWP w Radomiu
Wypadek w miejscowości Gielniów
Wypadek w miejscowości Gielniów
Źródło: KWP w Radomiu

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Radomiu

WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
