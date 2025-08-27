Poważny wypadek na krajowej "12". Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci

Do zdarzenia doszło w powiecie przysuskim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dziś około godziny 13 na 454. kilometrze drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gielniów (pow. przysuski) doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Volkswagen zderzył się z ciężarówką marki Scania" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. "W wyniku zdarzenia 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala - w tym 4 podróżujące VW (wśród nich dwoje dzieci) oraz kierowca ciężarówki" - podano. Ruch odbywa się wahadłowo pod nadzorem służb. Policjanci zaapelowali do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb ratunkowych i drogowych.

Wypadek w miejscowości Gielniów Wypadek w miejscowości Gielniów Źródło: KWP w Radomiu Wypadek w miejscowości Gielniów Źródło: KWP w Radomiu Wypadek w miejscowości Gielniów Źródło: KWP w Radomiu