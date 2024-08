Skorzystał z "okazji" i zabrał gotówkę pozostawioną w bankomacie

Na początku lipca policjanci wydziału kryminalnego w Garwolinie wszczęli postępowanie dotyczące przywłaszczenia gotówki w wysokości tysiąca złotych. Do zdarzenia doszło przy bankomacie w centrum miasta.

- Wypłacająca gotówkę kobieta przez pośpiech pozostawiła ją w otwartej kasecie bankomatu, zabierając tylko kartę. Wykorzystał to przechodzący obok mężczyzna. Najpierw się rozejrzał, a potem zabrał pieniądze, wsiadł do samochodu zaparkowanego w pobliżu i odjechał. Działania podjęte w tej sprawie przez policjantów doprowadziły ich do 47-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego. Okazało się, że funkcjonariusze trafnie wytypowali sprawcę tego przestępstwa - podaje w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policj.