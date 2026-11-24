Okolice Tir przewrócił się na bok Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Łomianki

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W poniedziałek o godzinie 23.11 straż pożarna została zadysponowana do zdarzenia drogowego z tira ulicy Kolejowej w Dziekanowie Polskim.

Tir przewrócił się na bok Tir przewrócił się na bok Źródło zdjęcia: OSP Łomianki Tir przewrócił się na bok Źródło zdjęcia: OSP Łomianki Tir przewrócił się na bok Źródło zdjęcia: OSP Łomianki

"Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód ciężarowy, który - w wyniku zjechania z drogi - przewrócił się i leżał na poboczu. Kierowca pojazdu ewakuował się przed przybyciem straży pożarnej i nie wymagał pomocy medycznej" - przekazała w komunikacie OSP Łomianki.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory w pojeździe, zneutralizowali wyciek oleju silnikowego. W kilkudziesięciominutowej akcji uczestniczyli ochotnicy z Łomianek i trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

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Między Kiełpinem a Warszawą trwa przebudowa S7. To ostatni brakujący odcinek ekspresówki po północnej stronie stolicy. Na trasie zaplanowano pięć węzłów - Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ. Na węźle Warszawa Północ S7 połączy się z Trasą Armii Krajowej, czyli S8.