Tir przewrócił się na bok
W poniedziałek o godzinie 23.11 straż pożarna została zadysponowana do zdarzenia drogowego z tira ulicy Kolejowej w Dziekanowie Polskim.
"Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód ciężarowy, który - w wyniku zjechania z drogi - przewrócił się i leżał na poboczu. Kierowca pojazdu ewakuował się przed przybyciem straży pożarnej i nie wymagał pomocy medycznej" - przekazała w komunikacie OSP Łomianki.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory w pojeździe, zneutralizowali wyciek oleju silnikowego. W kilkudziesięciominutowej akcji uczestniczyli ochotnicy z Łomianek i trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Między Kiełpinem a Warszawą trwa przebudowa S7. To ostatni brakujący odcinek ekspresówki po północnej stronie stolicy. Na trasie zaplanowano pięć węzłów - Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ. Na węźle Warszawa Północ S7 połączy się z Trasą Armii Krajowej, czyli S8.