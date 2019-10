Rozbierali samochód, gdy weszli policjanci. Dwie "dziuple" zlikwidowane

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi siedmiu podejrzanym o kradzieże samochodów. Policjanci zlikwidowali dwie "dziuple" samochodowe. Z ich ustaleń wynika, że mężczyźni kradli auta na terenie Warszawy.

Jedna z takich "dziupli" znajdowała się na wsi w powiecie mińskim. Funkcjonariusze, którzy obserwowali to miejsce, zauważyli, że mogą tam trafiać kradzione samochody, które później są demontowane na części. Po wejściu na posesję okazało się, że ich przypuszczenia są słuszne. Jak poinformowała Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze "na gorącym uczynku" zatrzymali trzech mężczyzn, którzy akurat demontowali jeepa grand cherokee.

"Kradli samochody w stolicy"

Wartość: około 600 tysięcy złotych

W trakcie ich działań, na terenie posesji znajdowało się dwóch mieszkańców Warszawy i jeden Łęki w wieku od 28 do 53 lat. Jak przekazała Adamus, nie potrafili oni wyjaśnić powodu swojej obecności, więc zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji. Tam zostały im przedstawione zarzuty za paserstwo. Decyzją sądu, dwóch z nich zostało też tymczasowo aresztowanych.

Akurat cięli karoserię

Kiedy policjanci weszli do środka, akurat czterech mężczyzn cięło karoserię. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochody i części samochodowe. Po sprawdzeniu okazało się, że figurują w bazie jako kradzione. - Znaleziono: mazdę 3 oraz nissana X-traila skradzione na warszawskim Targówku, forda focusa skradzionego z terenu Ochoty w Warszawie oraz mazdę 6 i mazdę CX-3, które zostały skradzione w Niemczech - poinformowała policja. Do sprawdzenia pozostało jeszcze kilkadziesiąt innych części, w tym silniki i skrzynie biegów.

Do pięciu lat pozbawienia wolności

W sprawie zostało zatrzymanych trzech mieszkańców Warszawy i jeden Białegostoku w wieku od 19 do 41 lat. - Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji, gdzie przedstawiono im po pięć zarzutów paserstwa. Wszyscy wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze - przekazała Adamus. Za paserstwo grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.