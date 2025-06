Wieźli nastolatki, rozbili radiowóz. Policjant usłyszał wyrok

10.01.2023 | Wypadek radiowozu z nastolatkami. Policjant, który kierował samochodem, został zawieszony Źródło: Dariusz Łapiński | Fakty TVN

Janusz R. został skazany na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania na dwa lata. R. musi również zapłacić grzywnę w wysokości dziewięciu tysięcy złotych. Oprócz tego ma przeprosić pisemnie i zapłacić nawiązkę w wysokości siedmiu i pięciu tysięcy dla poszkodowanych. Wyrok nie jest prawomocny.

Zarzuty, za które odpowiadał to przekroczenie uprawnień poprzez zabranie nastolatek do radiowozu i przewiezienie ich w charakterze innym niż służbowy; nieumyślnie spowodowanie wypadku (włączał sygnały, dziewczyny nie miały pasów, nie dostosował jazdy do warunków) oraz niedopełnienie obowiązków - nie udzielił pomocy poszkodowanym i zasugerował poszkodowanym oddalenie się z miejsca wypadku.

Obrażenia, jakie doznały poszkodowane nastolatki to: potłuczenia, złamania, stres pourazowy i złamany nos z przemieszczeniem.

Skazany nie zgadza się z wyrokiem, zapowiedział złożenie apelacji.

Radiowóz rozbity, nastolatki ranne

Przypomnijmy: do wypadku z udziałem nastolatek doszło na początku 2023 roku. Policjanci z Pruszkowa otrzymali wówczas zgłoszenie o zaprószeniu ognia. Odjeżdżając z miejsca interwencji, zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła to zdarzenie. Chwilę potem w podwarszawskich Dawidach Bankowych policjant kierujący radiowozem stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Pojazd został rozbity, a dziewczyny ranne.

Śledczy potwierdzili, że wobec nastolatek nie były podejmowane czynności służbowe, a do radiowozu miały wsiąść dobrowolnie.

W lipcu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia. Dotyczył on przekroczenia uprawnień służbowych. "Aktem oskarżenia objęty został również zarzut dokonania przez Janusza R. występku, który polegał na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku kobietom" – podawała prokuratura.

Postępowanie wobec drugiego policjanta umorzone

Drugi z policjantów, biorących udział w zdarzeniu usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku.

Prokuratura dostrzegła jego poboczną rolę w zdarzeniu i postawę w toku postępowania przygotowawczego, dlatego zdecydowała o skierowaniu wobec niego do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego wraz z obowiązkiem przeproszenia pokrzywdzonych oraz zapłaty na ich rzecz nawiązki. Sąd przychylił się do tego wniosku i postępowanie w październiku 2023 r. zostało umorzone.

