Wieźli nastolatki, rozbili radiowóz. Były policjant stanie przed sądem

Wyłączenie sędzi, sprawa wraca

- Chodzi o uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. (...) W związku z tym będzie wyznaczony nowy wylosowany sędzia i nowe terminy rozpraw – informowała wówczas pełnomocniczka byłego funkcjonariusza adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Policjant kierujący radiowozem uderzył w drzewo

Do wypadku z udziałem nastolatek doszło na początku ubiegłego roku. Policjanci z Pruszkowa otrzymali wówczas zgłoszenie o zaprószeniu ognia. Odjeżdżając z miejsca interwencji, zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła to zdarzenie. Chwilę potem w podwarszawskich Dawidach Bankowych policjant kierujący radiowozem stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Pojazd został rozbity, a dziewczyny ranne.