Ciężarówka poza systemem nadzoru, a w niej miliony nielegalnych papierosów

W okolicach Wyszkowa funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej weryfikowali poprawność zgłoszeń do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Zainteresował ich ciągnik siodłowy z naczepą, którego nie było w żadnym z dostępnych systemów geolokalizacyjnych. Zatrzymany kierowca wyjaśnił, że nie ma żadnych dokumentów, ponieważ na prośbę kolegi tylko odstawia samochód do pobliskiego warsztatu.