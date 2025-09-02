Do wypadku doszło w miejscowości Błonie-Wieś pod Warszawą Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 22 w miejscowości Błonie-Wieś w powiecie warszawskim zachodnim na drodze krajowej numer 92. O jego szczegółach informują w mediach społecznościowych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu.

"Na miejscu zastaliśmy dramatyczną sytuację - dwóch mężczyzn poruszających się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy" - relacjonują.

Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś Źródło: OSP Błonie / Facebook Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś Źródło: OSP Błonie

Poszkodowani nie przeżyli

Jak przekazuje młodszy aspirant Krzysztof Stefaniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, do interwencji skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zajęli się udzieleniem pomocy jednemu z poszkodowanych mężczyzn. Drugi znajdował się już pod opieką ratowników medycznych.

- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej, wobec której była konieczność przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po przybyciu na miejsce drugiego zespołu ratownictwa medycznego, poszkodowaną osobę przekazano ratownikom - informuje mł. asp. Stefaniak.

Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś Źródło: OSP Błonie

I dodaje, że lekarz stwierdził zgon obu osób poszkodowanych. - Działania ratownicze zakończono o godzinie 23.42. Natomiast pozostałe na miejscu zastępy z OSP zabezpieczały miejsce zdarzenia do godziny 3.48 - relacjonuje strażak.

"Prosimy Was - dbajcie o swoje bezpieczeństwo, nie ryzykujcie. Chwila nieuwagi może kosztować życie" - przestrzegają strażacy-ochotnicy.

