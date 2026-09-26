Okolice Jechał motocyklem z nastolatkiem, rozbili się Oprac. Katarzyna Kędra |

Ciechanów (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja w Ciechanowie

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O wypadku poinformowała policja z Ciechanowa.

"Zablokowana droga relacji Ciechanów-Sońsk w m. Bieńki Karkuty. Około godz. 12 doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca Yamahy stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Wraz z mężczyzną podróżował 13-letni pasażer" - podała ciechanowska policja w mediach społecznościowych.

Wypadek w miejscowości Bieńki Karkuty Źródło zdjęcia: Policja w Ciechanowie

Później dodała, że "53-latek i 13-latek zostali przetransportowani do szpitala". Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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