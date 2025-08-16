Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą

Do zdarzenia doszło w powiecie gostynińskim Źródło: Google Earth

O zdarzeniu na jeziorze Białym służby zostały zaalarmowane w piątek około godziny 19.

- W dniu wczorajszym (piątek - red.) były prowadzone poszukiwania młodego mężczyzny, który zsunął się z materaca i zniknął pod wodą jeziora Białego. Poszukiwania zostały zakończone około godziny pierwszej w nocy. Dziś (w sobotę - red.) będą kontynuowane - powiedział aspirant Łukasz Rydzewski z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Ze zgłoszenia wynikało, że 22-latek sam zsunął się z materaca. - Chciał dopłynąć do brzegu, do którego było około 50 metrów - wyjaśnił aspirant Rydzewski.