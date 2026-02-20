Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek ma 10 kilometrów

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Samochody dostawcze zderzyły się na trasie w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Korek ma około 10 kilometrów, zaczyna się już na Południowej Obwodnicy Warszawy, na wysokości węzła Konotopa - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Jak dodał, było to "klasyczne najechanie". - Na pewno jeden z kierowców nie będzie mógł odjechać samodzielnie. Drugi jest także uszkodzony. Na miejscu trwa sprzątanie jezdni - wskazał. Zablokowany jest jeden pas.

Utrudnienia

Informację o zdarzeniu potwierdziła nam również mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowa mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. - Doszło do zderzenia dwóch aut, nie ma rannych. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy. Strażacy będą już kończyć swoje działania - przekazała około 16.30 w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

O utrudnieniach poinformowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak oszacowała dyrekcja, mogą one potrwać do 17.30.

Zderzenie dwóch aut na A2 Zderzenie dwóch aut na A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie dwóch aut na A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie dwóch aut na A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl