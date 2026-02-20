Logo TVN Warszawa
Okolice

Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek ma 10 kilometrów

Zderzenie dwóch aut na A2
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Dwa auta dostawcze zderzyły się na autostradzie A2, na wysokości miejscowości Koszajec (Mazowieckie). Strażacy poinformowali, że nie ma osób rannych. Ale jest duży korek.

- Samochody dostawcze zderzyły się na trasie w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Korek ma około 10 kilometrów, zaczyna się już na Południowej Obwodnicy Warszawy, na wysokości węzła Konotopa - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Jak dodał, było to "klasyczne najechanie". - Na pewno jeden z kierowców nie będzie mógł odjechać samodzielnie. Drugi jest także uszkodzony. Na miejscu trwa sprzątanie jezdni - wskazał. Zablokowany jest jeden pas.

Utrudnienia

Informację o zdarzeniu potwierdziła nam również mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowa mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. - Doszło do zderzenia dwóch aut, nie ma rannych. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy. Strażacy będą już kończyć swoje działania - przekazała około 16.30 w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

O utrudnieniach poinformowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak oszacowała dyrekcja, mogą one potrwać do 17.30.

Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

