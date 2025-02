Śmierć czwartej seniorki, nowe informacje

Zatrzymanie podejrzanych o zabójstwa starszych kobiet w Warszawie Źródło: KSP

Mieszkanka Ochoty, która półtora tygodnia temu padła ofiarą rozboju, mogła umrzeć z powodu zawału, wywołanego stresem, gdy w jej mieszkaniu pojawili się napastnicy lub napastnik - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Jej mieszkanie splądrowali mężczyźni zatrzymani w sprawie trzech zabójstw seniorek w stolicy. Śledczy powiązali ich także ze sprawą z Ochoty, ponieważ odnaleźli u nich przedmioty skradzione zmarłej.

Podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej zabójstw seniorek w stolicy śledczy podali, że w miejscu zamieszkania obu zatrzymanych mężczyzn odnaleziono przedmioty pochodzące z kolejnego miejsca zdarzenia - mieszkania przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie. W niedzielę, 16 lutego odnaleziono tam ciało seniorki. Początkowo nie podejrzewano jednak, że jest czwartą ofiarą zabójstwa. Zlecono sekcję, by ustalić przyczynę zgonu.

Portal RMF24 przekazał w czwartek przed południem, że seniorka zmarła najprawdopodobniej z powodu zawału. Ten, zdaniem śledczych miał zostać wywołany stresem wiążącym się z obecnością sprawców lub sprawcy rozboju w jej mieszkaniu. Taką wersję zdarzeń również nam udało się nieoficjalnie potwierdzić.

O odniesienie się do tych ustaleń poprosiliśmy rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak przekazał nam prokurator Piotr Antoni Skiba, nie ma jeszcze oficjalnych wyników sekcji zwłok.

Sprawę śmierci seniorek opisała najpierw Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl>>

Trzy seniorki zostały zamordowane

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w środę o zarzutach dla dwóch mężczyzn w związku ze sprawą śmierci trzech starszych kobiet. 43-letni Polak usłyszał pięć zarzutów, w tym trzech zabójstw. 33-letni Ukrainiec miał natomiast brać udział w jednym zabójstwie, odpowie też za paserstwo.

- Mamy do czynienia na tym etapie ze stwierdzonymi trzema zgonami w wyniku działania osób trzecich, czyli zabójstwami - potwierdził podczas konferencji prasowej prokurator Skiba.

Pierwsza seniorka zginęła na Starym Mieście w nocy z soboty na niedzielę, z 15 na 16 lutego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że to około 80-letnia była lekarka, pracująca niegdyś w Polsce i Szwecji. Od czasu pandemii mieszkała sama. Jej ciało odnalazła kuzynka. Seniorka, jak wynika z pierwszych ustaleń, została uduszona. Na jej ciele ujawniono zadrapania świadczące o walce. Sprawca próbował zacierać ślady swojej obecności w mieszkaniu przy Franciszkańskiej przy pomocy środka czystości. Jego pozostałości odnaleziono na poduszce i podłodze.

Drugą ofiarą jest 89-letnia mieszkanka Ochoty. Jej ciało odnaleziono 23 lutego w jednym z mieszkań na ulicy Księcia Trojdena. Rodzina zmarłej zauważyła, że ze ściany zniknęły obrazy. Seniorka została uduszona.

We wtorek, 25 lutego, odnaleziono ciało 73-latki. Kobieta została uduszona w mieszkaniu na warszawskim Ursynowie. Policjanci złapali sprawcę, gdy próbował uciec z miejsca zdarzenia. Zaalarmował ich pracownik banku, do którego seniorka zadzwoniła około północy, zmuszona do proszenia o zmianę haseł dostępu do jej konta. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, ofiara już nie żyła. Sprawca ukrył się na balkonie, gdzie zauważyła go prokuratorka, która była przed blokiem z innymi policjantami.

Z każdego z mieszkań zniknęły kosztowności, m.in.: obrazy, biżuteria, elektronika i pieniądze.

Zatrzymanie podejrzanych o zabójstwa kobiet w Warszawie Akcja zatrzymania jednego z podejrzanych Źródło: Policja Zatrzymanie jednego z podejrzanych Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa Doprowadzenie jednego z zatrzymanych Źródło: KSP Obrazy zrabowane z mieszkań zamordowanych kobiet Źródło: KSP Obrazy zrabowane z mieszkań zamordowanych kobiet Źródło: KSP Przedmioty zrabowane z mieszkań zamordowanych kobiet Źródło: KSP Przedmioty zrabowane z mieszkań zamordowanych kobiet Źródło: KSP Przedmioty zrabowane z mieszkań zamordowanych kobiet Źródło: KSP Doprowadzenie zatrzymanego w sprawie zabójstw Źródło: KSP Zatrzymany w sprawie zabójstw seniorek Źródło: KSP Zatrzymany w sprawie zabójstw seniorek Źródło: KSP

Kim są zatrzymani w sprawie zabójstw seniorek?

Prokurator przekazał w środę, że podejrzani przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów, jednak ich zeznania znacznie się różnią. Dodał, że podjęto decyzje o skierowanie wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec obu mężczyzn.

Polak był wielokrotnie karany i poszukiwany listem gończym, zaś obywatel Ukrainy na terenie Polski nie był dotychczas karany. Obaj zajmowali się drobnymi naprawami, w tym hydrauliką i w ten sposób mieli poznać swoje ofiary.

- Wiemy, że ofiary najprawdopodobniej znały swoich oprawców i dlatego zostali wpuszczeni. Wybierali te kobiety po to, żeby sobie ułatwić sposób popełnienia przestępstwa. Wiedzieli, że nie będą musieli się włamywać, że będzie to wszystko odbywało się po cichu - mówił w środę młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik stołecznej policji.

Policja bada sprawę zabójstwa seniorki na Kabatach Źródło: Miejski Reporter