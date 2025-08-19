Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada

"To historyczny dzień dla Skry, ruszamy, startujemy dzisiaj" Źródło: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Koszykarze Legii Warszawa zaapelowali do władz miasta, aby na najbliższej sesji Rada Warszawy podjęła decyzje umożliwiające budowę nowoczesnej hali sportowej.

Hala ma powstać na terenie kompleksu Skry. Pomieścić ma około 6-7 tysięcy kibiców. Władze miasta zamierzają wybudować ją dla koszykarzy Legii Warszawa, ale z obiektu docelowo mają korzystać również inne warszawskie drużyny.

Taką inwestycję kilkukrotnie obiecywał koszykarzom prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

List otwarty poparło wielu znanych sportowców, w tym Robert Lewandowski czy Jeremy Sochan, a także przedstawiciele świata mediów, kultury i sztuki, między innymi Maryla Rodowicz, Katarzyna Nosowska czy Andrzej Seweryn.

Po czerwcowym triumfie w finale polskiej ekstraklasy koszykarskiej zawodnicy Legii Warszawa spotkali się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Ogłosił on, że już w 2026 roku rozpocznie się budowa nowej hali sportowej dla koszykarzy na terenie kompleksu Skry. Urzędnicy nie zdradzali jednak żadnych szczegółów dotyczących inwestycji. Nie było też mowy o tym, skąd wziąć na nią środki.

We wtorek przedstawiciele klubu koszykarskiego opublikowali list otwarty do władz miasta w sprawie inwestycji. Zaapelowali w nim "o podjęcie na najbliższej sesji Rady Miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej".

Prezydent Warszawy oraz jego zastępczyni z koszykarzami Legii Warszawa Źródło: Rafał Trzaskowski / Facebook

"Wstydliwa luka infrastrukturalna"

Jak przypomnieli, wypełni ona "wstydliwą lukę infrastrukturalną". Koszykarze awansowali do Ligi Mistrzów, ale na razie nie mogą rozgrywać meczów domowych w stolicy, bo brakuje tu obiektu, który pomieściłby wystarczającą liczbę kibiców. Ligowe mecze "Zieloni Kanonierzy" rozgrywają na Bemowie, w dawnym hangarze na helikoptery, który był wielokrotnie przerabiany. Hala ta mieści około dwóch tysięcy miejsc, to jeden z najmniejszych obiektów w Polskiej Lidzie Koszykówki.

"Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom miasta. Sukcesy naszych klubów - mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi - są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie" - piszą w apelu.

Pod apelem Legii Warszawy podpisali się między innymi piłkarz Robert Lewandowski, koszykarz Jeremy Sochan, siatkarz Fabian Drzyzga, pływak Paweł Korzeniowski czy lekkoatletka Natalia Bukowiecka-Kaczmarek oraz przedstawiciele świata mediów, kultury i sztuki.

Tak będzie wyglądać Nowa Skra Źródło: UM Warszawa

"Z żadnej deklaracji się nie wycofuję"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych poinformował, że przedstawi radnym projekt budowy nowoczesnej hali.

"Pełna zgoda - Warszawa, warszawskie kluby i ich kibice - mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, zasługują na nowoczesną halę. Dlatego zapowiadałem jej budowę i z żadnej deklaracji się nie wycofuję" - napisał Trzaskowski.

Zaznaczył, że takie inwestycje to ważne, duże projekty i wymagają dokładnych przygotowań - jesteśmy w ich trakcie. "Mój projekt przedstawię Radzie Miasta na jednej z najbliższych sesji" - dodał.

Modernizacja kompleksu sportowego Skra

Teren ośrodka sportowego Skra miasto odzyskało po długiej batalii w 2021 roku. Przedstawiono wtedy projekt modernizacji ośrodka, który składa się z trzech etapów. Pierwszy etap zakończył się w kwietniu - powstał nowy stadion treningowy z zapleczem oraz strefa rekreacyjno-sportowa.

Kolejne etapy to budowa hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego. Rozstrzygnięto już konkurs architektoniczny na oba projekty.

Nowa hala ma służyć zawodnikom oraz kibicom siatkówki i koszykówki. Będą mogły odbywać się tam mistrzostwa Polski w obu tych dyscyplinach. Budynek stanie się też domem dla warszawskiego klubu - Legii Kosz. Prezydent Trzaskowski obiecywał jej budowę już w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku, a później potwierdzał podczas konferencji prasowych poświęconych modernizacji kompleksu. W 2023 roku powstała koncepcja architektoniczna.

Tak będzie wyglądać Nowa Skra Źródło: UM Warszawa

Nie wszyscy na Ochocie chcą hali

Plany ratusza nie są przychylnie odbierane wśród części mieszkańców Ochoty, aktywistów i władz dzielnicy. W 2023 roku kilka tysięcy osób podpisało się pod petycją przeciwko budowie hali, domagając się konsultacji społecznych. Ich argumenty dotyczyły między innymi hałasu i niszczenia zieleni na terenie kompleksu oraz na Polu Mokotowskim. Obawy wzbudza także przewidywana liczba miejsc parkingowych. Mieszkańcy nie chcą, by przy okazji meczów i innych imprez dochodziło do paraliżu ulic Starej Ochoty, Rakowca i Starego Mokotowa przez parkujących tam przyjezdnych. Negatywne emocje wzbudza też to, że miasto zamierza "przeznaczyć publiczne środki na rzecz prywatnego klubu".

Zamiar powstrzymania inwestycji stał się nawet przedmiotem umowy koalicyjnej pomiędzy władzami dzielnicy. Po wyborach samorządowych z 2024 roku rządzą tam wspólnie Koalicja Obywatelska, Lewica - Miasto Jest Nasze i Ochocianie Sąsiedzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD