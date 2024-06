Płuca od dawcy z Litwy musiały szybko dotrzeć do szpitala w Warszawie

Policyjnym Bellem-407GXi z granicy polsko-litewskiej do Warszawy przetransportowano płuca dla mieszkańca Mazowsza. Na przeszczep czekał pacjent z ciężką niewydolnością oddechową, który musiał korzystać z domowej tlenoterapii. Transplantacja płuc była jedyną skuteczną metodą nie tylko na poprawę jakości jego życia, ale przede wszystkim sposobem na uratowanie mu życia.

"Na szczęście okazało się, że tym razem pogoda nie pokrzyżuje nam planów i będziemy mogli bezpiecznie lecieć z Warszawy do Budzisk i z powrotem. Do wykonania tego zadania wyznaczona została dwuosobowa załoga, która wykonała lot jednym ze stacjonujących w Warszawie policyjnych Belli-407 GXi" – mówi cytowany w komunikacie insp. pil. Robert Sitek, naczelnik zarządu lotnictwa policji Głównego Sztaby Policji Komendy Głównej Policji.

Lot przebiegł bez żadnych zakłóceń. Trasę, którą drogą lądową karetka pokonałaby w około cztery godziny, piloci pokonali w 1,5 godziny. W Warszawie lądowanie odbyło się na przyszpitalnym lądowisku Banacha, skąd już karetką pogotowia organ do przeszczepu transportowany był do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Tam, w sali operacyjnej czekał pacjent z ciężką niewydolnością oddechową, który musiał korzystać z domowej tlenoterapii.

Jedyna skuteczna metoda na uratowanie życia pacjenta

"W przypadku tego mężczyzny transplantacja płuc była jedyną skuteczną metodą nie tylko na poprawę jakości jego życia, ale przede wszystkim sposobem na uratowanie mu tego życia" - mówi cytowana w komunikacie Dorota Zielińska, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie i dodaje: - "Płuca pobrane od dawcy z Litwy idealnie nadawały się dla naszego pacjenta. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że organ, aby mógł być przeszczepiony, musi być odpowiednio dopasowany do wymiarów klatki piersiowej. Nie może być po żadnym urazie czy poważnej chorobie płuc. Nie może też pochodzić od osoby, która w swoim życiu paliła. Tylko po spełnieniu tych wszystkich warunków mamy szansę na to, że nasz biorca będzie mógł szybko powrócić do normalnego życia - będzie rozmawiał, chodził a być może nawet biegał".