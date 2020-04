W rękawiczkach i przyłbicach dostarczyli świąteczne paczki potrzebującym

Akcję pomocy z okazji świąt wielkanocnych zorganizował urząd dzielnicy Ochota i spółdzielnia socjalna "Kto rano wstaje", która działa przy warszawskim Caritasie. Zadanie nie było proste. Wolontariusze musieli w tym roku zachować odpowiednie środki ostrożności w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Dary dostarczali w piątek w rękawiczkach i przyłbicach, ograniczając kontakty do minimum. Paczki ze świąteczną babką i innymi produktami trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców Ochoty.

- To projekt dzielnicy Ochota. Są to paczki żywnościowe dla osób, które nie mogą sobie ich same kupić. Z powodu koronawirusa ci ludzie nie mogą wychodzić, więc my im je dostarczamy. To kawa konserwy, ciastko. W czasach, gdy nie ma epidemii, ci ludzie też nie są w stanie wyjść do sklepu i tego kupić – mówił Grzegorz Kępka ze spółdzielni "Kto rano wstaje".