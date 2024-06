Łoś przechodził tuż przed autem, nie spieszył się

Pan Grzegorz, autor filmu wyjaśnił, że zarejestrował go w czwartek. Na nagraniu widać nieśpiesznie przechodzące przez drogę zwierzę. - Mieszkam na obrzeżach Puszczy Kozienickiej, akurat jechaliśmy przez małą wieś niedaleko Zwolenia, kiedy zauważyłem biegnącego łąką łosia. Zwolniłem i pomyślałem, że przy okazji go nagram - wyjaśnił nasz rozmówca.

Coraz więcej łosi

Tłumaczyła też, że brak naturalnych wrogów przekłada się na ich trochę "nonszalanckie" zachowanie w stosunku do człowieka. Z dosyć dużą łatwością w polskich lasach można spotkać łosie. Cechą charakterystyczną, która pojawia się przy opisach takiego spotkania, jest to, że łoś stał i patrzył, że można go było obserwować, że nie wykazał zaniepokojenia. - To wynika ze sposobu bycia łosi - przekazała specjalistka.