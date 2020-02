Fragment Warszawy w Sapporo. Lodowe zabytki z Łazienek Królewskich

Pałac na Wyspie i pomnik Fryderyka Chopina z Łazienek Królewskich doczekały się śnieżno-lodowych replik. By je zobaczyć, trzeba jednak pokonać tysiące kilometrów, bo stały się główną atrakcją Festiwalu Śniegu w japońskim Sapporo.

Rzeźba pałacu została przygotowana w skali 1:1. Oznacza to, że ma ona 26 metrów szerokości, 20 metrów długości i 14 metrów wysokości. Natomiast pomnik Chopina jest nieco mniejszy niż w rzeczywistości.

Polska Organizacja Turystyczna / Hokkaido Broadcasting Co

Polska Organizacja Turystyczna / Hokkaido Broadcasting Co

100 lat relacji Polski i Japonii

- Później goście z Japonii przyjechali do nas. Wspólnie zwiedzaliśmy Łazienki, poznawali ich historię. Mieli też nietuzinkowe zajęcia. Na przykład kręcenie z drona wszystkich szczegółów Pałacu na Wyspie oraz pomnika Chopina - dodała.

Japoński Festiwal Śniegu

Festiwal Śniegu w Sapporo odbywa się od 31 stycznia do 14 lutego. Zdaniem organizatorów przyciąga on co roku nawet dwa miliony turystów. W stworzeniu lodowo-śnieżnego miasteczka rozrywki uczestniczy około trzech tysięcy osób. Odwiedzający mogą tam skorzystać ze strefy sportów zimowych, barów i restauracji. Wszystko odbywa się w otoczeniu iluminowanych galerii zimowych rzeźb.