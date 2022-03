Obrączki zrobili w godzinę, ślub był za trzy. Pan młody spieszył się na wojnę

Weszli do salonu i powiedzieli: potrzebujemy obrączek, ślub za trzy godziny. Pan młody spieszył się na wojnę. Obrączki miały być symboliczne - srebrne, by kiedyś zastąpić je takimi z prawdziwego zdarzenia - złotymi. Jednak gdy nowożeńcy je zobaczyli, powiedzieli: innych już nie chcemy. Warszawscy jubilerzy zrobili je w godzinę, za darmo.

Szybka decyzja

Data i dwa kamienie

"Po wojnie pójdziemy na kawę"

Paweł: - Pierwsze łzy w oczach pojawiły się, kiedy zobaczyli na obrączkach barwy narodowe. To było niesamowite. Później je przymierzyli, ale tak, jak to się robi podczas przysięgi małżeńskiej. On włożył obrączkę jej, ona jemu, mamy to wszystko nagrywały.